FOTO:Šole se pripravljajo na vse scenarije pouka jeseni

Ljubljana – Novo šolsko leto se bo začelo 1. septembra. To je gotovo, vprašanje pa je, kako in kje. Nihče ne ve, kakšne bodo epidemiološke razmere takrat, zato je ministrstvo za izobraževanje na šole poslalo okrožnico, da se pripravijo na različne scenarije pouka. Šele zadnji teden avgusta jim bodo lahko povedali, kako bo jeseni potekal izobraževalni proces. V oporo jim bo tudi analiza, ki so jo na Zavodu RS za šolstvo pripravili o izobraževanju na daljavo v prvem valu epidemije covida-19.»Celovito in kompleksno se aktivno pripravljamo na jesen. Jesen bo in šola bo. Iščemo načine, da bodo vsi otroci prišli spet v ...