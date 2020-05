»Šole so pripravljene prevzeti odgovornost, če jo je pripravljena prevzeti tudi politika«

Ključni poudarki:



• Odločitev o vrnitvi vseh učencev v šolske klopi.

• Na Muzejski ploščadi na Metelkovi akcija za kulturo.



08.00 Naval na bazene tolikšen kot na WC papir na začetku epidemije

07.15 Na Muzejski ploščadi akcija za kulturo

»Minister Vasko Simoniti ne kaže niti malo odgovornosti do sektorja, ki bi mu moral v negotovem času služiti še toliko bolj odkrito in nesebično,« pravijo pobudniki akcije za kulturo, ki bo danes ob 15. uri na Muzejski ploščadi Metelkova.

FOTO: Blaž Samec/Delo

06.45 Odločitev o vrnitvi vseh učencev v šolske klopi

Zaradi pandemije novega koronavirusa so po ZDA v ponedeljek potekale zelo zadržane proslave spomina na padle vojake, v medijih pa je prevladoval prepir okrog nošenja mask s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in demokratskim predsedniškim kandidatom Joem Bidnom v glavnih vlogah.Dan spomina je v ZDA običajno tudi uradni začetek kopalne sezone, vendar letos velik del Američanov še vedno ne more na kopališča in plaže. Tako veletrgovine, kot je Walmart, poročajo, da je prodaja velikih ali majhnih bazenov na ravni prodaje toaletnega papirja ob začetku pandemije koronavirusa v ZDA.Čeprva se je v ZDA s koronavirusom okužilo že več kot 1,66 milijona Američanov , 98.000 pa jih je umrlo, število obolelih in umrlih pa še naprej narašča, Trump še vedno zavrača nošenje maske in v ponedeljek je ni imel ne na slovesnosti polaganja venca pred grobnico neznanemu junaku na nacionalnem pokopališču Arlington, niti na podobni prireditvi na dan spomina v Baltimoru. Joe Biden je položil venec pred spomenik padlim vojakom v Delawaru, kar je bilo prvič po desetih tednih, da se je pojavil v javnosti, Trump pa je nemudoma tvitnil posmehljivo fotografijo Bidna z masko, ki jo je objavil eden od njegovih privržencev.Maske so tako postale nov simbol delitve Američanov na tiste, ki ne verjamejo v koronavirus, zavračajo ukrepe proti virusu in podpirajo Trumpa, ter na tiste, ki sledijo znanstvenemu konsenzu, da maske pomagajo zmanjšati širjenje koronavirusa.»Ministrstvo za kulturo je svoja vrata pred kulturo zaprlo in ga besede na papirju ne dosežejo, zato je čas za prehod k novim oblikam dejavnosti,« pravijo pobudniki akcije za kulturo, ki bo danes ob 15. uri potekala na Muzejski ploščadi Metelkova.Politiki očitajo, da je v epidemiji sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe in prezrla najšibkejše Kot je zapisal Aktiv delavk in delavcev v kulturi, je minister za kulturo Vasko Simoniti evropske ministre za kulturo in medije 19. maja obvestil, da vlada izvaja pravočasne in učinkovite ukrepe za lajšanje hudih gospodarskih in socialnih posledic krize za kulturni in kreativni sektor, kar pa ne drži. Kot pravijo, minister Simoniti »ne kaže niti malo odgovornosti do sektorja, ki bi mu moral v negotovem času služiti še toliko bolj odkrito in nesebično«.Če so v v številnih državah EU sprejeli ukrepe, ki bodo kulturi in umetnosti pomagali živeti in se razvijati, je slovenska politika na področju žive kulture sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe , zaradi česar so najbolj ogroženi najšibkejši in najvitalnejši deli kulture, ki jo ustvarjajo predvsem pogodbeni, prekarni in samozaposleni, opozarjajo delavci v kulturi.»Za sivimi stenami se stopnjujejo politično motivirane redukcije sektorja v duhovno povsem osiromašeno 'novo kulturo', krepi se antiintelektualizem, na družbenih medijih in forumih se množijo fašistoidni, diskriminatorni in žaljivi pozivi, medtem pa živa kultura propada,« so še zapisali pobudniki akcije.Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ), ravnatelji ter drugi predstavniki stroke bodo danes sprejeli odločitev, ali se bodo v šolske klopi vrnili tudi preostali šolarji in kdaj, če sploh, se bo to zgodilo.Prvi triadi osnovnošolcev ter dijakom zaključnega letnika srednjih šol, ki so s poukom znova začeli 18. maja, so se v ponedeljek pridružili še devetošolci, danes pa bo znano, kdaj se bodo v šolske klopi vrnili še osnovnošolci od 4. do 8. razreda ter dijaki preostalih letnikov . Ti se za zdaj še naprej šolajo na daljavo.Direktor NIJZje v pogovoru za 24 ur zvečer in TV Odmeve dejal, da je epidemiološka slika v državi zdaj bistveno boljša kot pred 14 dnevi, a da lahko vsako nadaljnje rahljanje ukrepov pri vključevanju otrok v šole predstavlja povišano tveganje za učence, učitelje ter tudi za starše in stare starše.Medtem je predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljevza 24 ur zvečer poudaril, da so šole pripravljene prevzeti odgovornost za vrnitev učencev in dijakov v šolske klopi. Vendar le, če so to odgovornost pripravljeni prevzeti tisti, ki o tem odločajo.