Solidarnost med študenti

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh skupaj z Inštitutom 8. Marec organizira humanitarno akcijo s katero skušajo pravičneje prerazporediti enkratni solidarnostni dodatek, ki je študentom v sklopu kriznih ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa namenila vlada.»Nesmiselno je vse študente uvrstiti v eno socialno kategorijo«, je direktorica Inštituta 8. Marec Nika Kovač . Številni študenti namreč živijo pri svojih starših in so dobro preskrbljeni, drugi pa s študentskim delom plačujejo najemnine, ki so mnogo višje od enkratnega dodatka, ki jim ga je namenila vlada. »Na nas se po pomoč obračajo tisti, ki so ostali brez edinega vira prihodkov in brez sredstev za preživetje, med njimi so taki, ki so študentskim delom pomagali svojim brezposelnim staršem in študentske družine,« je dejala Kovač in poudarila, da bi bilo nujno pomoč razdeljevati glede na socialni položaj, saj ga nekateri ne potrebujejo za druge pa je 150 evrov mnogo premalo, da bi se prebili skozi mesec, kaj šele skozi tri.Petka za nasmeh in Inštitut 8. Marec zato pozivata dobro situirane študente, ki pomoči ne potrebujejo naj zanjo vendarle zaprosijo in jo nato namenijo študentom, ki jo nujno potrebujejo za preživetje. »V dnevu in pol smo, kljub temu, da imamo razmeroma majhen doseg, dobili že skoraj 20 prošenj za pomoč, javilo pa se je tudi nekaj takih, ki se zavedajo pomena solidarnosti in bodo na pomoč priskočili,« je dejal Milan Jakopovič, predsednik društva Petka za nasmeh . Pričakuje, da bodo dobili še mnogo prošenj za pomoč, upa pa, da bo tudi čim več takih, ki bodo pripravljeni pomagati.Gre za širitev akcije zbiranja sredstev za najbolj ranljive skupine, katere so ukrepi za zajezitev pandemije najbolj prizadeli, vladna pomoč pa jih je večinoma prezrla. Sprva sta prostovoljski organizaciji sredstva zbirali za starše v stiski, a kmalu se je pokazala potreba tudi po pomoči študentom, ki so ostali brez vseh dohodkov. »To bi morala reševati država«, meni Kovač. Namesto tega so ljudem v stiski na pomoč priskočili prostovoljci in v sklopu dobrodelne akcije razdelili že približno 10.000 evrov prejetih donacij. Pomagajo, seveda le če so prošnji priloženi dokazi, da je pomoč res potrebna, s plačevanjem položnic, dela najemnine ali vrednostnimi boni za nakup živil.