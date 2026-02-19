Nesrečni solkanski most spet »žrtev«: vanj tokrat trčil avtobus

Danes malo pred 8. uro zjutraj se je zgodila nesreča pri solkanskem železniškem mostu, v kateri je avtobus z zgornjim delom podrsal ob nadvoz. V nesreči ni bil nihče poškodovan, poleg voznika pa je bil v avtobusu še en mladoleten potnik iz Istre, poroča radio Robin na svoji spletni strani. Gre za avtobus domačega avtobusnega prevoznika, navaja Primorski dnevnik.

Dean Božnik z novogoriške policijske uprave je potrdil, da je voznik vozil iz smeri železniške postaje proti Solkanu, ni pa znano, zakaj je spregledal opozorilne znake, ki so jih po zadnjih nesrečah še dodatno nameščali v okolico mostu.

V nesreči je nastala gmotna škoda tako na avtobusu kot na mostu, a še ni znano, kolikšna. Promet je bil začasno oviran, kmalu je stekel nemoteno, zaustavljen pa je železniški promet.

Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, o njej so obvestili tudi tožilstvo, navaja Primorski dnevnik. Iz Slovenskih železnic so za 24ur.com pojasnili, da so promet ustavili, strokovnjaki bodo morali ugotoviti, ali je most premaknjen, predvidoma bo zaprt do jutri opoldne, za potnike pa so zagotovili nadomestni promet.

Radio Robin navaja, da so se na kraju zbrali nekateri domačini, začudeni nad še eno nesrečo na tem mestu. Kot je dejal eden od njih, je težava v tem, da je prevozna pot, ki je prej vodila mimo železniške postaje, zaprta, zaradi česar se ljudje zmedejo, in ker pozabijo, kaj imajo na strehah in koliko so visoka vozila, se zgodi nesreča. »Čeprav je zdaj dodatno urejena signalizacija z opozorilnimi tablami, z visečimi ovirami nad cestiščem, mogoče hitijo in se zmedejo.«

Marsikdo meni, da je most prenizek in da bodo morali infrastrukturo drugače urediti.

O tem naj bi razpravljali tudi na današnjem svetu krajevne skupnosti. Kot je znano, gre za poplavno območje, zato poglabljanje ceste pod mostom ne bi bilo primerno, pa tudi sicer tam poteka vsa podzemna komunalna infrastruktura, še piše Robin.

Decembra 2024 se je takrat 52-letni voznik pod železniški most najprej zagozdil s tovornjakom za mešanje betona (hruško), dva meseca kasneje pa še s tovornjakom s črpalko za beton. V obeh nesrečah je na mostu in železniški infrastrukturi nastalo za več sto tisoč evrov škode, poroča Primorski dnevnik.