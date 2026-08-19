Brezplačna kosila v šolah: Težava ne bodo kuhinje, ampak premalo kuharjev

Vsi osnovnošolci bodo po spremembi zakona o šolski prehrani od 1. septembra 2027 upravičeni do brezplačnega kosila. Že ob sprejemanju zakona junija 2023, ki ga je v imenu 5000 volivcev vložil Inštitut 8. marec, je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opozorilo, da približno tretjina šolskih kuhinj nima dovolj prostora. Tri leta kasneje kuhinje še vedno niso dovolj velike, a še precej večja težava je kader. Ravnatelji opozarjajo, da se na razpise ne prijavi nihče, in se sprašujejo, kdo bo kuhal.