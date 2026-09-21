Šolska reforma: bo obvezni vrtec res zmanjšal število odlogov?

Tudi v letošnjem šolskem letu je med šestletniki skoraj dvanajst odstotkov ali vsaj 2200 takih, za katere so starši zaprosili za odlog vpisa v prvi razred. Ta delež je enak že približno osem let in ravno dovolj visok, da poraja vprašanje, zakaj starši (ob podpori strokovnih služb) menijo, da njihovi otroci niso pripravljeni za vstop v šolo. In kaj v zvezi s tem pričakujejo od napovedane šolske reforme? Do uveljavitve slednje velja, da morajo v šolske klopi prvič sesti otroci, stari od pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev. Število odloženih vpisov je bilo najvišje v šolskem letu 2019/20, ko je v vrtcu ostalo kar 2616 otrok (12,6 odstotka). To šolsko leto jih je po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino 2220 ali 11,8 odstotka, vendar število še ni ...