Reforma šolstva naj ne preskoči vrtcev

V Združenju ravnateljev vrtcev Slovenije so na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Portorožu izrazili željo, da bi sodelovali pri pripravi napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar.

V okviru reforme naj bi med drugim sedanji prvi razred osnovne šole postal del predšolske vzgoje. V združenju se zavedajo, da gre za pomembno in zahtevno sistemsko spremembo, ki odpira številna strokovna, organizacijska in izvedbena vprašanja ter bo vplivala na otroke in starše, vrtce, osnovne šole, strokovne delavce, ravnatelje, občine in državo, so pojasnili.

Zato menijo, da je »pri pripravi rešitev pomembno tesno sodelovanje vseh, ki sistem dobro poznamo in ga vsakodnevno soustvarjamo«. Po srečanju so v sporočilu za javnost poudarili, da strokovni delavci vrtcev in ravnatelji razpolagajo z obsežnim strokovnim, pedagoškim in organizacijskim znanjem ter praktičnimi izkušnjami na področju predšolske vzgoje, razvoja otrok, dela z različnimi skupinami otrok, sodelovanja s starši, organizacije oddelkov, kadrovskih in prostorskih pogojev ter vodenja zavodov.

Po mnenju združenja bi morali biti vključeni že v začetne faze priprave reforme ter pozivajo, da morajo biti pri predlaganih spremembah tudi slišani. »Ravnatelji smo namreč dragocen vir informacij s terena, ki lahko pri oblikovanju sprememb in iskanju konkretnih rešitev pomagamo in strokovno presojamo, katere spremembe so dobre in katere ne ter zakaj ne,« so zapisali.

Državna sekretarka Škrinjarjeva je kot pomembnejšo spremembo v okviru napovedane reforme izpostavila še postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke, vključene v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo in zasebne vrtce.

»Pri pripravi rešitev bo treba poleg načina financiranja zagotoviti tudi zadostne prostorske zmogljivosti in ustrezno število strokovno usposobljenih kadrov,« so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. Cilj je povečati dostopnost vrtcev in ob tem ohraniti visoko kakovost slovenskega sistema predšolske vzgoje, so navedli v sporočilu za javnost.

S prehodom na osemletno osnovno šolo pa naj bi sedanji prvi razred osnovne šole nadomestila obvezna vključenost vseh šestletnih otrok v program za predšolske otroke, ki bi ga izvajali vzgojiteljice in vzgojitelji. Program bi se po navedbah ministrstva izvajal v prostorih vrtca, lahko pa tudi v prostorih osnovne šole.

To bo zahtevalo spremembe predpisov na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, vključno z zakonom o vrtcih in podzakonskimi predpisi, normativi za oddelke in strokovne delavce ter ureditvijo prostora in opreme, treba pa bo nadgraditi tudi kurikulum za vrtce, so zapisali.

Državna sekretarka je na srečanju poudarila tudi, da bodo pri pripravi zakonskih rešitev sodelovali relevantni deležniki ter da se bodo usklajevanja začela po pripravi vsebinskih izhodišč in okvirnih podatkov, vključno s finančnimi posledicami. Ob celoviti reformi sistema vzgoje in izobraževanja je ravnateljice in ravnatelje povabila tudi k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju. »Pred vrtci so pomembne spremembe.

Prav zato potrebujemo vaše znanje, izkušnje in tudi vaš kritičen pogled. Verjamem, da bomo s sodelovanjem, strokovnim dialogom in medsebojnim zaupanjem znali oblikovati spremembe, ki bodo dobre predvsem za tiste, zaradi katerih naš sistem obstaja - za otroke,« je dejala Škrinjarjeva.