Ministrstvo: Javnost podpira vrnitev na osemletko

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je sporočilo, da so pri agenciji za raziskave trga in javnega mnenja Parsifal naročili javnomnenjsko raziskavo »o aktualnih vprašanjih slovenskega šolstva«. Spraševali so jih sicer zgolj, vsaj tako je razumeti iz sporočila za javnost, o napovedani ukinitvi devetletke in vrnitvi na osemletno osnovno šolo.

Po podatkih, ki jih je posredovalo ministrstvo, so rezultati javnomnenjske raziskave pokazali, da 45,9 odstotka vprašanih podpira prehod na osemletno osnovno šolo, nasprotuje mu 28,8 odstotka.

Slaba tretjina vprašanih oziroma 353 je bila staršev, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo ali so jo obiskovali v zadnjih petih letih. Prehod na osemletko podpira 51,1 odstotka teh vprašanih staršev, nasprotuje pa mu 24,5 odstotka. Staršev je sicer precej več, kot jih je zajela anketa. Trenutno osnovno šolo obiskuje 186.687 učencev, staršev je torej več kot 370.000.

Med vprašanimi jih 9,2 odstotka oziroma 101 dela v vzgoji in izobraževanju. Med njimi jih prehod na osemletno osnovno šolo podpira 39 odstotkov, nasprotuje pa 36 odstotkov. Zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je bilo sicer v lanskem šolskem letu po podatkih Statističnega urada RS skoraj 50.000, samo v osnovnih šolah 21.905.

»Rezultati torej kažejo drugačno sliko od vtisa, ki se pojavlja v delu javne razprave, da predlaganemu prehodu nasprotuje praktično vsa javnost,« so zapisali na ministrstvu. Dodali so, da raziskava kaže tudi potrebo po konkretnih informacijah o predlaganih spremembah in posledicah za otroke, starše, učitelje in šole: »Ministrstvo bo zato razpravo nadaljevalo v okviru Strateškega sveta za prenovo vzgoje in izobraževanja ter desetih strokovnih razprav, namenjenih posameznih izhodiščem reforme in oblikovanju konkretnih rešitev.«

Minister Borut Rončević je poudaril: »Raziskava kaže jasen signal: podpora prehodu na osemletno šolo je občutno višja od nasprotovanja.«

Raziskavo je Parsifal izvedel med 15. in 21. septembrom, v njej je sodelovalo 1095 prebivalcev Slovenije. Odgovore so zbrali s kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja. »Vzorec je bil utežen glede na spol, starost, izobrazbo, tip naselja in statistično regijo, s čimer je bila zagotovljena ustrezna struktura vzorca glede na populacijo Slovenije,« so še odgovorili z ministrstva. Odgovor, koliko je javnomnenjska raziskava stala in kako so izbrali agencijo, ki jo je opravila, še čakamo.

Politična odločitev

Ukinitev devetletke in prehod na sodobno osemletko je minister Rončević napovedal v sklopu več ukrepov zaradi slabih dosežkov slovenskih 15-letnikov v raziskavi Pisa. Še isti dan je izredni profesor Damijan Štefanc za Delo napovedal: »Ves čas opozarjamo, ne glede na vlado, da politika nima strategije in ves čas ruši sistem. Omalovaževanje strokovnih premislekov nas je pripeljalo do sem in očitno bomo šli po tej poti še naprej. Najbolj žalostno je pa to, da bo masa tem predlogom pritrjevala in kimala. Ljudje bodo ploskali, da bodo otrokom vzeli eno leto šole.«

Glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj Parsifalove javnomnenjske raziskave ni komentiral: »Težko to počnem na pamet, ker premalo o njej vem. Vendarle pa dvomim, da bi 40 odstotkov strokovnega osebja v osnovni šoli soglašalo z ukinitvijo devetletke. Pri tem imam v mislih sporadične izjave učiteljic in učiteljev, ki se zavedajo, kako kompleksna je ta sprememba in da se v tako kratkem času tega preprosto ne da narediti. Bojijo se, da bo treba vložiti ogromno energije za nekaj, kar je tako nedorečeno in strokovno nepripravljeno.«

Štrukelj je dodal, da spremljamo politično odločitev, brez kakršne koli strokovne podlage: »Gre za najbolj eklatanten vdor politike v vzgojo in izobraževanje v zadnjih tridesetih letih, ki še najbolj spominja na odločitev politike za usmerjeno izobraževanje iz sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.«