Šoltes noče več na Uradni list

»V teh igrah ne želim sodelovati, zato bom umaknil svojo kandidaturo za delovno mesto direktorja družbe Uradni list. Zanj sicer izpolnjujem vse razpisne pogoje in imam potrebne izkušnje,« e za Delo povedal Njegovo ime se je pojavilo v aferi minuli teden , ko je, predsednica nadzornega sveta Uradnega lista, protikorupcijski komisiji in pooblaščencu za skladnost poslovanja na SDH prijavila pritiske, ki jih je bila po njenih besedah deležna od, sicer tudi enega ustanovnih članov LMŠ in zaupnikov predsednika strankeKralj je moral z mesta generalnega sekretarja stranke odstopiti, ker je Šarec »pometel pred svojim pragom«.Irena Prijović danes ne želi odgovoriti na naše vprašanje koliko kandidatov se je sploh prijavilo za mesto direktorja Uradnega lista, družbe v lasti države in tudi ne koliko od prijavljenih je izpolnjevalo pogoje za to funkcijo. »Postopka, ki je v teku, ne komentiram,« pravi nadzornica.Igor Šoltes potrebuje novo službo po tem, ko ni uspel z vnovično kandidaturo za evropskega poslanca, na zadnjih volitvah je poskusil, kot je znano, na listi Desusa.