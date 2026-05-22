Vremenski preobrat bo poleg sonca prinesel tudi glavobol za voznike

Po hladnem in deževnem obdobju se nad Slovenijo vrača stabilnejše in precej toplejše vreme. Temperature bodo iz dneva v dan višje, meteorologi pa za začetek prihodnjega tedna napovedujejo tudi okoli 30 stopinj Celzija.

Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo predvsem v vzhodni polovici države občasno nekaj zmerne oblačnosti, možna bo tudi kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Pihal bo veter vzhodnih oziroma severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj Celzija, na Goriškem do 27 stopinj.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Tudi drugod po državi bo precej sončnega vremena, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj, na Primorskem do 16, dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija.

Lep in sončen konec tedna pa bo po pričakovanjih prinesel tudi precej gostejši promet. FOTO: Leon Vidic/delo

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo in ponedeljek. Nad zahodno in srednjo Evropo se namreč krepi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji predvidoma vztrajalo vse do sredine prihodnjega tedna. To pomeni veliko sonca in postopno otoplitev.

Sončno in suho vreme bo ugodno za dejavnosti na prostem, izlete v gore in na morje ter tudi za kmetijska opravila, kot sta košnja in sušenje sena. Meteorologi ob tem opozarjajo na visok UV-indeks, zato priporočajo zaščito pred soncem in zadostno količino tekočine.

Na Agenciji RS za okolje so za Delo pojasnili, da trenutno suše ni, saj je bilo v zadnjem obdobju dovolj padavin. Povedali so, da bodo najvišje temperature v ponedeljek in torek, okoli 30 stopinj Celzija, nato pa naj bi se ozračje nekoliko osvežilo, vendar brez izrazite ohladitve. Dodali so, da so bile prejšnji teden temperature pod povprečjem za to obdobje, v prihodnjih dneh pa bodo marsikje že nekoliko nad njim.

Glavobol za voznike

Vendar pa lepo vreme prinaša tudi več prometa. Po podatkih Prometno-informacijskega centra se v prihodnjih tednih pričakuje povečana gostota turističnega tranzitnega prometa skozi Slovenijo. Najbolj obremenjeni bodo dnevi 23. in 25. maj ter 4. in 5. junij, povečan promet pa je pričakovati tudi 8. junija.

Daljši čas potovanja in zastoji bodo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred mejnimi prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.

Posebej živahen konec tedna se pričakuje tudi zaradi binkoštnega praznika, ko imajo 24. maja v številnih sosednjih državah dela prost dan, kar bo dodatno povečalo promet proti Hrvaški.