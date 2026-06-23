Sončne elektrarne po net meteringu: kaj se danes še splača?

Sončna energija ostaja eden najobetavnejših virov elektrike, vendar se je računica za gospodinjstva v zadnjih letih močno spremenila. Po obdobju visokih subvencij in izjemno ugodnega net meteringa so danes v ospredju hibridni sistemi, ki združujejo sončno elektrarno in baterijski hranilnik. Takšne rešitve omogočajo večjo samooskrbo in boljši nadzor nad stroški elektrike, a prinašajo tudi drugačno ekonomiko naložbe. Koliko stane sodoben sistem, kako dolgo se investicija povrača in ali se baterija brez sončne elektrarne sploh izplača? Odgovore ponuja pregled razvoja sončnih elektrarn v Sloveniji in aktualnih možnosti za gospodinjstva.

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, kako so se sončne elektrarne razvijale skozi štiri ključna obdobja, kakšne subvencije so danes na voljo, koliko lahko prihranite s hibridnim sistemom ter zakaj strokovnjaki baterije brez lastne proizvodnje elektrike večinoma ne priporočajo.