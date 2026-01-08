Zakaj ni priporočljivo čistiti snega z domačih sončnih elektrarn

Zaradi obilnega sneženja v minulih dneh je večina sončnih panelov po državi, tudi tistih za samooskrbo, prekrita z nekaj centimetrov debelo plastjo snega, kar preprečuje proizvodnjo. A strokovnjaki odstranjevanja snega ne priporočajo. Zimska proizvodnja namreč ni dovolj pomembna, da bi pretehtala nad tveganji plezanja na streho.

»Odstranjevanja snega s fotonapetostnih modulov sončnih elektrarn za samooskrbo ne priporočamo in ga ne izvajamo,« so za strokovno revijo Naš stik pojasnili v družbi Gen-I Sonce.

Kot so pojasnili, je odstranjevanje snega s samooskrbnih sončnih elektrarn, ki so praviloma nameščene na strehah objektov, izjemno nevarno zaradi možnosti zdrsa, padca s strehe ali poškodb opreme. »Zaradi teh tveganj lastnikom svetujemo, naj snega ne čistijo sami in naj modulov ne obremenjujejo z mehanskimi posegi,« so zapisali.

Plezanje po panelih je zelo nevarno. FOTO: Reuters

Poleg tega je proizvodnja v zimskem obdobju zaradi kratkega dneva in nizkega kota obsevanja in nizkih temperatur majhna. Največ energije sončne elektrarne proizvedejo spomladi in jeseni, ko so pogoji najbolj ugodni. Odstranjevanje snega, ki se na modulih obdrži le krajši čas, zato ne prinaša bistvenega povečanja proizvodnje.

Tako ali tako pa sneg zaradi naklona streh večinoma zdrsne s panelov ob prvi otoplitvi ali sončnem dnevu. Moduli so zaradi temne površine namreč med prvimi deli strehe, ki se začnejo ogrevati, zato pospešijo taljenje snega. Ko se površina modulov ogreje, začnejo ti od spodaj navzgor pospeševati taljenje, tako da se površina postopoma očisti sama, brez potrebe po ročnem odstranjevanju, so še pojasnili v družbi Gen-I Sonce.

Odjemalcem tako svetujejo, da se osredotočijo na varnost in dolgoročno optimalno delovanje sistema, ki je zasnovan tako, da večino energije proizvede v obdobjih z najboljšimi pogoji, torej v obdobju od pomladi do jeseni. Zimski izpadi proizvodnje zaradi snega so v celotni letni proizvodnji majhni, zato ne vidijo potrebe po poseganju v elektrarno.