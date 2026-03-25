Pred nami izrazita ohladitev, svarila pred pozebo

Sončni teden se bo že s četrtkom prevesil v oblačnost, možni so močni sunki vetra in sneg, pri čemer se bo vpliv prihajajoče hladne fronte na severu Slovenije pojavil že danes okoli 21. ure, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Jutri se bodo padavine z ohladitvijo razširile tudi proti vzhodu in jugu, pihal pa bo okrepljen severni veter.

Jutri je najmočnejše sunke burje pričakovati na Primorskem, kjer bodo ti lahko dosegli hitrost do okoli 100 km/h. Sunki vetra bodo v noči na soboto zajeli tudi določene predele Gorenjske, Koroške, Štajerske in Prekmurja, kjer bo veter lahko presegal hitrost 70 km/h. Za omenjene regije je Arso že izdal tudi rumeno opozorilo.

Meja sneženja marsikje spuščena do nižin

V noči na četrtek se bodo po vsej državi razširile padavine, meja sneženja pa se bo marsikje spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju pa okoli 6 stopinj Celzija.

Največ snega bomo zabeležili v gorah, predvsem na območju Julijskih Alp, vzdolž grebena Javornikov proti Snežniku in v Kočevskih gorah, pa tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah, na Pohorju in na Gorjancih. Medtem bo najmanjša verjetnost sneženja po nižinah skrajnega severovzhoda države, na Goriškem in ob obali.

Julijske alpe. FOTO: Roman Šipić

Oblačnost in padavine se bodo nadaljevale tudi v petek, na vzhodu države pa bodo do večera že ponehale. Še vedno pa bo pihal severni veter, ki bo predvsem v severni Sloveniji okrepljen. Do sobote se bo od zahoda začelo delno jasniti, oslabel pa bo tudi veter.

Preventivni ukrepi proti pozebi

Nenadna ohladitev, možnost snega do nižin in nestanovitne razmere v prihodnjih dneh povečujejo tudi tveganje za pozebo in poškodbe pridelkov, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo in v Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenijem. Pridelovalcem zato priporočajo spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov.

Strokovnjaki po navedbah ministrstva kot bistvene ukrepe za povečanje odpornosti sadnih rastlin na nizke temperature in zmanjšanje posledic pozebe izpostavljajo mulčenje, namakanje, uporabo vetrnic za mešanje zraka, zadimljenje oziroma kurjenje ob robovih zemljišč in v nasadih, uporabo parafinskih sveč kot alternativo oroševanju ter uporabo zaščitnih folij, poroča STA.