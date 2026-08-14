Zaradi opazovanja sončnega mrka trije po pomoč na očesno kliniko

Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju Sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege, je poročala Televizija Slovenija.

Trije bolniki, ki so pomoč iskali zaradi zamegljenega vida in občutka tiščanja v očeh, so sončni mrk za nekaj sekund opazovali s prostim očesom, poročajo.

FOTO: Leon Vidic

V najhujših primerih celo oslepitev

Pred sredinim astronomskim pojavom so oftamologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.

Kot je pred mrkom pojasnila oftalmologinja z Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darja Dobovšek Divjak, pri gledanju v mrk brez zaščite pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. Te so podobne učinku, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v papir ali les, kjer nastane opeklina, so pred Sončevim mrkom izpostavili v sporočilu UKC Ljubljana.

Za varno opazovanje Sončevega mrka so strokovnjaki priporočali izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Posebno previdnost pa so svetovali pri otrocih, ki so še posebej ogroženi.

Pojavijo se lahko težave, kot je bleščanje, kasneje pa lahko nastopi poslabšanje vida. Med znaki poškodb, na katere je treba biti pozoren, izpostavljajo temen madež v centru gledanja, ukrivljeno sliko in težave pri zaznavanju barv.