  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zaradi opazovanja sončnega mrka trije po pomoč na očesno kliniko

    Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite.
    Pred sredinim astronomskim pojavom so oftamologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Pred sredinim astronomskim pojavom so oftamologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. FOTO: Leon Vidic
    STA
    14. 8. 2026 | 21:21
    14. 8. 2026 | 21:25
    2:12
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju Sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege, je poročala Televizija Slovenija.

    image_alt
    Fotogalerija: kako smo opazovali sončni mrk

    Trije bolniki, ki so pomoč iskali zaradi zamegljenega vida in občutka tiščanja v očeh, so sončni mrk za nekaj sekund opazovali s prostim očesom, poročajo.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    V najhujših primerih celo oslepitev

    Pred sredinim astronomskim pojavom so oftamologi opozarjali na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.

    Kot je pred mrkom pojasnila oftalmologinja z Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darja Dobovšek Divjak, pri gledanju v mrk brez zaščite pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. Te so podobne učinku, kot bi z zbiralno lečo usmerili sončne žarke v papir ali les, kjer nastane opeklina, so pred Sončevim mrkom izpostavili v sporočilu UKC Ljubljana.

    Za varno opazovanje Sončevega mrka so strokovnjaki priporočali izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Posebno previdnost pa so svetovali pri otrocih, ki so še posebej ogroženi.

    Pojavijo se lahko težave, kot je bleščanje, kasneje pa lahko nastopi poslabšanje vida. Med znaki poškodb, na katere je treba biti pozoren, izpostavljajo temen madež v centru gledanja, ukrivljeno sliko in težave pri zaznavanju barv.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o odločitvi ustavnega sodišča in napadih nanj.
    12. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

    Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
    Miha Šimnovec 12. 8. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolna zloraba

    Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

    V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
    Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

    Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
    Nejc Grilc 12. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sončni mrkUKC LjubljanaOčesna klinika UKC Ljubljanazaščita

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Belgija

    Gradbeniki med obnovo hiše našli zlato, vredno okoli 9 milijonov evrov

    Mislil sem, da so to kovanci za en evro, nato pa smo ugotovili, da gre za nekaj veliko večjega, je povedal 18-letni Belgijec, ki je opravljal počitniško delo.
    14. 8. 2026 | 21:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Birmingham

    Matic Ian Guček in Maruša Mišmaš Zrimšek sedma, tokrat brez kolajne za Slovence

    Za najboljša slovenska rezultata sta na petkov večer poskrbela Maruša Mišmaš Zrimšek na 1000 metrov ter Matic Ian Guček na 400 m z ovirami.
    14. 8. 2026 | 21:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Brez ustrezne zaščite

    Zaradi opazovanja sončnega mrka trije po pomoč na očesno kliniko

    Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite.
    14. 8. 2026 | 21:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    Večkrat se je prevrnil s traktorjem in umrl

    Tragična nesreča se je zgodila na njivi pri naselju Sela pri Ratežu na območju občine Novo mesto.
    14. 8. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    La liga

    Oblak ima družbo v la ligi, slovenski reprezentant je okrepil španskega velikana

    Po Janu Oblaku bo Slovenija dobila še enega nogometaša, ki se bo meril v prvi španski ligi. Branilec bo okrepil katalonskega velikana Espanyol.
    14. 8. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Brez ustrezne zaščite

    Zaradi opazovanja sončnega mrka trije po pomoč na očesno kliniko

    Vsi trije so kljub opozorilom Sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite.
    14. 8. 2026 | 21:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    Večkrat se je prevrnil s traktorjem in umrl

    Tragična nesreča se je zgodila na njivi pri naselju Sela pri Ratežu na območju občine Novo mesto.
    14. 8. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    La liga

    Oblak ima družbo v la ligi, slovenski reprezentant je okrepil španskega velikana

    Po Janu Oblaku bo Slovenija dobila še enega nogometaša, ki se bo meril v prvi španski ligi. Branilec bo okrepil katalonskega velikana Espanyol.
    14. 8. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo