Soočenje: v Celju ena najbolj perečih tem ostajajo parkirišča

Celjanke in Celjani se bodo 15 novembra odločali med štirimi župnaskimi kandidati. Poleg Tomaža Krajnca, Matije Kovača in Bojana Šrota, ki so se soočili v Delovem studiu, kandidira tudi Darko Radiković, ki na soočenje ni utegnil priti. Največja bitka je med aktualnim županom Kovačem, ki se poteguje za drugi mandat, in Šrotom, ki je Celje vodil 24 let ter hoče še sedmič in, kot je povedal na soočenju, zadnjič v župansko pisarno. V soočenju so med drugim govorili o vedno večjem številu občanov s tujim državljanstvom. Na lokalnih volitvah imajo sicer volilno pravico po novem le državljani Slovenije in EU, ne pa tudi tretjih držav. Med slednjimi jih je na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 to pravico v Celju uveljavilo le 149. Šrot je na soočenju opozoril, da je ta podatek problematičen: ...