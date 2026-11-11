Parkirišča, potniški center, stanovanja, tujci in Šrotova zadnja kandidatura

Celjanke in Celjani se bodo v nedeljo odločali med štirimi kandidati. Poleg Tomaža Krajnca, Matije Kovača in Bojana Šrota, ki so se v Delovem studiu soočili prejšnji teden, kandidira tudi Darko Radiković, ki na soočenje ni utegnil priti. Največja bitka je med aktualnim županom Kovačem, ki se poteguje za drugi mandat, in Šrotom, ki je Celje vodil 24 let ter hoče še sedmič in, kot je povedal na soočenju, zadnjič v župansko pisarno. Četverica kandidatov Za župana Mestne občine Celje se potegujejo štirje kandidati. Po vrstnem redu, kot bodo objavljeni na volilnem lističu, bodo Celjanke in Celjani izbirali med Darkom Radikovićem (Državljansko gibanje Resnica), sledijo Tomaž Krajnc (Lista Tomaža Krajnca), Matija Kovač (Celjska neodvisna lista, Gibanje Svoboda, Levica, Lista Matije Kovača in ...