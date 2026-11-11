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    Slovenija

    Parkirišča, potniški center, stanovanja, tujci in Šrotova zadnja kandidatura

    Kandidati za župana Celja Tomaž Krajnc, Matija Kovač in Bojan Šrot so soočili mnenja o parkiriščih, potniškem centru, stanovanjih, pa tudi o integraciji tujcev.
    Na soočenje v Delov studio so prišli (z leve) Tomaž Krajnc, Matija Kovač in Bojan Šrot. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Na soočenje v Delov studio so prišli (z leve) Tomaž Krajnc, Matija Kovač in Bojan Šrot. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Špela Kuralt
    11. 11. 2026 | 05:00
    15:43
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    Celjanke in Celjani se bodo v nedeljo odločali med štirimi kandidati. Poleg Tomaža Krajnca, Matije Kovača in Bojana Šrota, ki so se v Delovem studiu soočili prejšnji teden, kandidira tudi Darko Radiković, ki na soočenje ni utegnil priti. Največja bitka je med aktualnim županom Kovačem, ki se poteguje za drugi mandat, in Šrotom, ki je Celje vodil 24 let ter hoče še sedmič in, kot je povedal na soočenju, zadnjič v župansko pisarno. Četverica kandidatov Za župana Mestne občine Celje se potegujejo štirje kandidati. Po vrstnem redu, kot bodo objavljeni na volilnem lističu, bodo Celjanke in Celjani izbirali med Darkom Radikovićem (Državljansko gibanje Resnica), sledijo Tomaž Krajnc (Lista Tomaža Krajnca), Matija Kovač (Celjska neodvisna lista, Gibanje Svoboda, Levica, Lista Matije Kovača in ...

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