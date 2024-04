Šopek za bodočo nevesto mu je dala Frida Hansdotter

V nadaljevanju preberite:

Knjižnice so svet prostor. Zgolj navidezno tih, kajti ko se sprehajaš med policami, se zdi, kot bi te zgodbe klicale. Ena te vabi v druge čase, druga na drug konec sveta, spet naslednja te hoče očarati s kraji, ki menda v resnici ne obstajajo. Zgodbe so včasih zdravilne, drugič poučne ali pa zgolj zabavne. Čeprav nam je v teoriji morda vse jasno, bralna statistika v Sloveniji ni spodbudna. Še manj rezultati bralne pismenosti. Da bi potrebovali šepetalce bralcem, ki bi prevajali klice zgodb s knjižničnih polic, je ugotovil tudi Kristjan Veber. Sam je izkusil bralno abstinenco, zato ve, kako pritegniti mlade med knjižne vrstice.

»Mlad človek ne bo na facebooku bral objave, da je stanje bralne pismenosti v Sloveniji skrb vzbujajoče. Pa se je rodila ideja o bralnem kombiju, podkastu, ki so zelo popularni, v slogu carpool karaok Jamesa Cordna. Odločil sem se, da gremo v mojo najbolj odštekano idejo do zdaj. Gremo na pot po Sloveniji z različnimi gosti, s katerimi bomo govorili, zakaj je treba brati, kaj brati, koliko in komu brati. Super potovanje je bilo.« Brez zadržkov so se gostje odločili, da bodo sedli v beli kombi. Med drugim je vozil Lilo Prap, Ferija Lainščka, Primoža Suhodolčana, Nino Mav Hrovat, pa tudi svojo profesorico na mariborski pedagoški fakulteti Dragico Haramija. Prav ona je bila »kriva«, da se je vrnil h knjigam. Priznava namreč, da je srednješolska leta preživel malodane brez branja. Potem je šel študirat predšolsko vzgojo. »Pri predmetu mladinska književnost nam je profesorica dala seznam literature in bil je … predolg (smeh). Takrat pa se je začela epidemija in sem si rekel, da če že imam čas, bom pa to prebral. Lotil sem se branja in je bilo super. V prvem letniku mojega fakultetnega izobraževanja so se mi odprla vrata in naenkrat sem začel požirati knjigo za knjigo, raziskovati, kako poteka razvoj pisanja, branja, govorjenja … Zdaj je področje jezika moje.«

Raziskovanje bralne pismenosti nadaljuje tudi na magistrskem študiju pedagogike. In ne bo se omejil na Slovenijo, prihodnje leto odhaja za leto dni na sever. »Raziskovat grem, kako je z bralno pismenostjo na Švedskem. Primerjal bom, kako švedski otroci berejo, pišejo v primerjavi s slovenskimi, kakšne so razlike. To bo moja magistrska naloga. Povezal sem se s slovensko ravnateljico Leo Colner, ki dela na eni najboljših švedskih šol.« Sever ga privlači, v okviru nekih drugih projektov, ki jih izvaja v Celjskem mladinskem centru, je že bil na Finskem. Všeč mu je mraz, način življenja v Skandinaviji. A Švedska ima v njegovem srcu posebno mesto in je bila dolgo na spisku želja. Seveda je razlog v tem primeru ženskega spola.