Sosedi sta si prilastili skupni hodnik. Lahko zahtevajo plačilo za nazaj?

V večstanovanjski stavbi sta si stanovalki pred desetletji prisvojili del skupnega hodnika, ga zaprli in začeli uporabljati kot del svojega stanovanja. Za uporabo približno devetih kvadratnih metrov sta plačevali simboličen znesek, drugi etažni lastniki pa menijo, da bi morali razmerja urediti drugače.

Zaplet odpira več pravnih vprašanj: ali je ustno soglasje stanovalcev posameznega nadstropja sploh zadostovalo, kdo lahko odloča o uporabi skupnih delov stavbe in ali je mogoče zahtevati nadomestilo tudi za pretekla leta.

V Pravni svetovalnici Delaindom.si pravnik pojasnjuje, kakšen status ima skupni hodnik, katere možnosti imajo etažni lastniki in kaj lahko storijo, če se jim z uporabnikom prostora ali upravnikom ne uspe dogovoriti. Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.