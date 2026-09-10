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Dim in neprijeten vonj iz sosedove kurilne naprave lahko postaneta resna težava, če zaradi njiju ni mogoče normalno prezračevati hiše ali uporabljati nepremičnine. Pravnik pojasnjuje, kdaj lahko takšni vplivi s sosednje parcele pomenijo nedopustne imisije, katere okoliščine so pri presoji pomembne in kako je smiselno ukrepati. Pot od pogovora s sosedom do uradne prijave ali sodnega varstva je namreč odvisna od konkretnega primera.
Kdaj dim in vonj presežeta krajevno običajno mero, komu lahko prijavite težavo in kdaj pride v poštev tudi sodna pot?
Celoten odgovor pravnika preberite na Deloindom.si.
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