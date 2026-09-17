Sosedov hrup, smrad in muhe: pravnik pojasnjuje, kako lahko ukrepate

Bralec se zaradi sosednje kmetije sooča z več težavami: zgodnjim jutranjim hrupom, neprijetnim vonjem po gnoju, množico muh ter gnojem in senom na cesti. Ker pogovor s sosedom ne prinese rešitve, ga zanima, kam se lahko obrne po pomoč. Pravnik pojasnjuje, da gre za več različnih vrst motenj, zato so lahko pristojni policija, inšpektorat, občinsko redarstvo ali upravljavec ceste. Če težave kljub prijavam vztrajajo, so na voljo tudi pravne poti.

Kdaj je hrup mogoče prijaviti policiji, kdo je pristojen za težave z gnojem in onesnaženo cesto ter kdaj pride v poštev civilna tožba, preberite v celotnem odgovoru pravnika na Deloindom.si.