Sosežig v Tešu: Borba za in proti

Termoelektrarna Šoštanj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Velenje, Šoštanj – Predstavniki Teša bodo danes velenjskim svetnikom predstavili možnost sosežiga nenevarnih odpadkov v termoelektrarni. Na leto bi v Tešu skupaj z lignitom sežgali okoli 160.000 ton odpadkov.Poskusno naj bi začeli oktobra prihodnje leto, prej morajo pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. Občani nad idejo niso navdušeni.Šaleško EKO gibanje nocoj v Kulturnem domu Šoštanj pripravlja okroglo mizo o sosežigu, na katerem pričakujejo okoljevarstvenike, predstavnike ministrstva za okolje in Teša. Peticijo proti sosežigu je podpisalo že okoli dva tisoč ljudi.V organizaciji Šaleškega EKO gibanja je, ki živi pod dimniki Teša, v imenu 106 sopodpisnikov na zagovornika načela enakosti naslovila predlog za obravnavo diskriminacije, na varuha človekovih pravic pa pobudo za vložitev ustavne presoje uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig zaradi kršitve ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja in diskriminacije po osebni okoliščini, kraja bivanja.