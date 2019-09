Soška korita zaradi neurejenosti manj privlačna

Občina načrtuje ureditev parkirišča za 600.000 evrov.

Korita, slap Kozjak, Boka in izvir Soče so ključne točke.

Urejanje pri izviru Soče se še ni začelo.



Ključna območja za ureditev

Ker parkiranje ni urejeno, obiskovalci Velikih korit Soče parkirajo, kjer je možno. Foto Boštjan Komac



Če daš, dobiš

Rast obiska naravnih zanimivosti v Soški dolini je prehitevala urejanje infrastrukture in okolice, posledice pa so kaotično parkiranje, gneča in slaba volja. Pri Velikih koritih Soče bo bržkone kmalu bolje, pri izviru smaragdne reke pa bo treba najprej odpraviti birokratske ovire.Območje osupljivih Velikih korit Soče do sotočja z Lepeno je ena najbolj obleganih turističnih točk v dolini, kjer si svoj prostor izborijo radovedneži s fotoaparati, kopalci in kajakaši. »Gneča je v konici sezone res nepopisna, ob koncih tedna je neznosno. Parkirišče je premajhno za vse in tako bo še naprej, če ne bo plačljivega parkiranja. Tudi enodnevnih gostov je preveč,« je prepričaniz kampa Soča, največjega v Posočju, ki leži v neposredni bližini korit. Druga stvar pa je samo urejanje območja, opozarja: »Spet se vse zarašča. Oznake so slabe, zato se obiskovalci izgubljajo. Avtobusne postaje prav tako ne morejo najti.«Bovška občina je lani sicer uredila parkirišče ob cesti v Lepeno in ga s tem bistveno povečala. To je bil šele prvi korak, načrtujejo razširitev ceste od mostu čez korita do sedanjega parkirišča in ureditev dodatnih parkirnih prostorov z varovalno ograjo. Občino bo to stalo več kot 620.000 evrov.»Trenutno se občina tako kot druge, katerih del ozemlja je znotraj TNP, o svojih projektih dogovarja z ministrstvom za okolje za sofinanciranje naložbe. Pričakujemo 80-odstotno sofinanciranje, drugo bi pokrili sami.« Začetek del je odvisen od tega izkupička, medtem ko se glede izvedbe lokalna skupnost dogovarja še z ljubljansko nadškofijo, ki je lastnica ceste.»To območje je skupaj s Koriti, Kozjakom, Boko in izvirom Soče v naši strategiji opredeljeno kot eno ključnih, ki jih je treba ustrezno urediti. Glavne odločitve pa so na občini Bovec,« pravi direktor turističnega zavoda Dolina SočeZ urejanjem izvira Soče pa se je zataknilo. Zavod ga je v upravljanje prevzel pred dvema letoma, posodobljen dostop, ki ga po planinskih standardih uvrščamo med zahtevne zavarovane poti, bi moral obiskovalce pričakati že v tem poletju. A se še ne bo premaknilo, saj se mora najprej skladno z zakonodajo preoblikovati agrarna skupnost Trenta, ki je trenutno lastnica zemljišč. »Pripravljenost za nadaljevanje projekta je za zdaj na vseh straneh, vendar do konca reorganizacije agrarna skupnost ne more pravno veljavno podpisovati dogovorov. Upamo, da jim bo do konca leta uspelo, da se bomo lahko pogovarjali o nadaljevanju,« je dejal Humar.Urejanje turistične infrastrukture je za prijetnejši turistični obisk in manjšo motnjo v okolju nujno. Ne pa poceni. Tolminska občina je doslej v Tolminska korita vložila milijon evrov in več kot pol toliko za razširitev in urejanje lokalne ceste iz Zatolmina. Turistični zavod Dolina Soče, ki korita upravlja, je od leta 2006 s pobranimi vstopninami za urejanje namenil 971.000 evrov. Obisk se je od krstnih 12.000 ljudi pred dobrim desetletjem močno povečal. Letos se je v najbolj oblegano znamenitost na Tolminskem podalo 71.000 obiskovalcev, lani v tem času slabih 60.000, v vsem letu pa 72.800.