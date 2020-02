Soški onesnaževalski vozel naj razplete država

Umaknili so se pred javnostjo

ljudi je prišlo na shod v Kanal ob Soči



Dialog zaman

Shoda v Kanalu ob Soči se je udeležilo okrog tisoč dvesto ljudi.

Državo pozivajo, državo pozvalo, naj jih zavaruje pred dodatnim onesnaževanjem. Salonit obljublja celovito neodvisno analizo vplivov na okolje in zdravje.

Ljubljana – Srednja Soška dolina umira; ne ponovimo zgodbe z azbestom še s sežiganjem odpadkov! V duhu teh in podobnih svaril je kakšnih tisoč dvesto ljudi popoldne, ko je v Kanalu ob Soči potekala izredna seja občinskega sveta o vplivih sosežiga iz anhovskega Salonita na okolje in zdravje ljudi, državo pozvalo, naj ukrepa in jih zavaruje pred dodatnim onesnaževanjem. Medtem ko so se ljduje razšli, seja še traja.Udeležence izredne seje, občinske svetnike in predstavnike države, so Kanalci sicer pričakali mirno in v tišini, v sejne prostore pa so jih pospremili ob petju državne himne. Kakor pravijo v civilni iniciativi Danes, organizatorici shoda, Kanalcev »ni več strah spregovoriti in zahtevali konkretne odgovore«. »Dovolj je bilo političnega izmikanja, prelaganja odgovornosti in posploševanja raznih statistik,« pravijo v želji, da prihodnost za njihove otroke ne bo predstavljala obremenjenosti z boleznijo in preranimi smrtmi. »Sram naj bo vsakega, ki postavlja kapital nad življenja ljudi in narave,« so še zapisali na svoji facebook strani v sveže ustanovljeni iniciativi, ki so jo podprli tudi »staroste« iz društva Eko Anhovo.Pred tedni so na škodljive posledice sežiganja odpadkov javnost in še zlasti odločevalce, v rokah katerih je Salonitova vloga za dodatne količine odpadkov, opozorili že goriški in slovenski zdravniki. Te je kanalska županja Tina Gerbec danes povabila, naj pridejo vodstvu občine predstavit dejansko stanje na Goriškem – sejo, ki so se je udeležili tudi predstavniki Salonita, pa za javnost zaprla. Naj spomnimo, da je množičen protest ljudi z Goriškega spodbudila vloga Salonita Anhovo (SA) Arsu, da jim dovoli količino sosežiga povečati s 109.000 na 135.000 ton. Julijan Fortunat, predsednik uprave SA, se je danes zavezal, da bodo, še preden Arso sprejme dokončno odločitev, pričeli celovito neodvisno analizo vplivov razvojnih načrtov tovarne na okolje in zdravje. K njej je povabil kar najširši krog strokovnjakov. Kakor pravi, želijo ovreči »še tako minimalen dvom o vplivih, ki izhajajo iz delovanja SA«. Neodvisne meritve, ki bodo proračun stale okrog sto tisočakov, obljublja tudi občina.»Ko strokovnjaki javno povedo svoje mnenje o škodljivosti odpadkov, ne more nihče več trditi, da tega ni vedel,« je prepričan Miha Stegel iz civilne iniciative Danes. Dejstvo je, da so na okoljskem ministrstvu in Arsu v preteklosti radi preslišali opozorila o škodljivosti sežiganja v cementarnah. Zato so tudi izdajali okoljska dovoljenja (OVD), po katerih smejo cementarne, med njimi Salonit, emitirati celo petkrat več rakotvornih ogljikovih spojin kot sežigalnice. »Ko skoraj šesto slovenskih zdravnikov pozove, da je treba pri obremenitvah okolja izhajati iz zdravja ljudi, pa se odgovorni na državi ne morejo več pretvarjati,« so prepričani okoljski aktivisti, opogumljeni s podporo zdravniške stroke, ki je okoljskega ministra Simona Zajca že pred časom pozvala, naj izenači standarde za izpuste sežigalnic in sosežigalnic.V SA so od današnje seje pričakovali konstruktivno razpravo, kjer bodo »strokovnjaki za zdravstvo, okolje in tehnologijo predstavili svoje zaključke – tudi v primerjavi z drugimi kraji v Sloveniji – in pripomogli k dialogu, ki bo omogočil nadaljnji tehnološki razvoj in zmanjševanje vplivov na okolje.« A v društvu Eko Anhovo so skeptični. Dialog, pravijo, doslej ni obrodil sadov. »Vozel«, ki se je v Soški dolini spletel okrog onesnaževanja in sosežiga, mora razplesti država ...