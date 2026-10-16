Je zemljišče ob sotočju Sav res naprodaj ali le del predvolilnih obljub?

Lastnik parcel tik ob sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke, naravne vrednote državnega pomena, je pripravljen prodati zemljišča, so potrdili na občini Radovljica. Občinski svet je na nedavni seji pristojne institucije tudi pozval, da pospešijo pripravo strokovnih podlag za zavarovanje območja in za odkup zemljišč. Še vedno pa ni znano, iz katere blagajne bo šel denar. Pri Varuhinjah rek so zato skeptični do tega dogovora, še zlasti ker se o njem govori v predvolilnem času. Aktualni župan Radovljice Ciril Globočnik kandidira tudi za prihodnji mandat. Območje sotočja v Lancovem, ki je tudi ekološko zelo pomembno, je že lep čas zaprto za obiskovalce, čeprav gre za naravno vrednoto in čeprav zakon o vodah določa, da morajo biti priobalna zemljišča dostopna javnosti. Na stičišču Save ...