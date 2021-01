ŠOU našel denar za Radio Študent, a bistveno premalo

Na Radiu Študent so ŠOU v Ljubljani pozvali k ponovnemu premisleku glede študentskega javnega denarja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vrnitev k »stari taktiki«

Nov predlog proračuna Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) za leto 2021, ki ga bo študentski zbor obravnaval v četrtek, za Radio Študent (RŠ) predvideva 64.000 evrov za redno delovanje. Kot so sporočili z RŠ, gre za približno polovico minimalnega zneska, ki bi bil potreben, da bi radio ohranil zdajšnji obseg delovanja.Predvideni znesek precej odstopa od minimalnih 120.000 evrov, ki bi bili potrebni, da bi radio deloval naprej kot do zdaj, ohranil produkcijo civilnodružbenih, kulturnih in izobraževalnih projektov ter v povprečju 17 ur živega programa posebnega pomena v študentskem in občem javnem interesu na dan, ki ga soustvarja več kot 200 honorarnih sodelavk in sodelavcev, sta v izjavi za javnost zapisala uprava in uredništvo RŠ. Ocenjujeta tudi, da bi to zmanjšanje za polovico zmanjšalo izvedbo rednega programa in programa izobraževanj, v okviru katerih na radiu že desetletja brezplačno izobražujejo spikerske, novinarske, tehnične in druge medijske kadre.Poleg tega bi bilo ogroženo črpanje največjega obsega sredstev za medijske vsebine pri ministrstvu za kulturo, ki je osrednji medijski razpis v državi. Okleščena bi bila tudi izvedba številnih drugih domačih in mednarodnih projektov, kot so Klubski maraton, mednarodni festival založništva Tresk in program nekomercialne glasbene izmenjave s številnimi evropskimi radijskimi postajami v okviru programa Ustvarjalna Evropa.Če je ŠOU s prvim finančnim načrtom, ki sicer ni bil sprejet, predvidel ničelno financiranje RŠ in s tem po mnenju vodstva RŠ izničenje in odprodajo radia, se je zdaj »vrnil k stari taktiki«. Po oceni vodstva RŠ to vodi k finančnemu izčrpavanju oziroma postopnemu nižanju ustanoviteljskih sredstev za radio in za zagotavljanje študentskega javnega interesa. Kot so zapisali za primerjavo, je za administrativne stroške in plače zaposlenih na ŠOU predvidenih 257.000 evrov.Zato so predsedstvo ŠOU in študentski zbor so pozvali k ponovnemu premisleku glede študentskega javnega denarja. »Verjamemo, da se je po propadlem prvem proračunu ter pritiskih študentske in strokovne javnosti, ki je množično podprla Radio Študent, vsaj del poslank in poslancev študentskega zbora ŠOU zavedel družbeno potrjenega poslanstva Radia Študent. Nadejamo pa se, da bo tudi vodstvo ŠOU zmoglo prepoznati Radio Študent kot pomemben del študentskega javnega interesa na področju kulture in izobraževanja, kar lahko dokažejo zgolj z zagotovitvijo minimalnih sredstev, potrebnih za njegovo preživetje,« še piše v izjavi.Ker bo spletna seja študentskega zbora brez video prenosa v živo, so vodstvo ŠOU pozvali še, naj jo odpre za študentsko in širšo javnost, saj bo to »prvi korak k večji demokratičnosti in povrnitvi zaupanja javnosti v študentsko organiziranje pod okriljem ŠOU«.