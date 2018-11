Souporaba vozil prihaja na Obalo

V Kopru predstavili prve konkretne sadove projekta Edison eKoper.





Koper – V petek se v Kopru začenja pilotni projekt izposoje električnih avtomobilov, že od danes pa lahko vsi, ki jih zanima izposoja po načelu »car sharing«, storitev, kakršna je, denimo, že nekaj časa na voljo v Ljubljani, brezplačno preizkusijo na koprskem Ukmarjevem trgu. Občina je v sodelovanju z več partnerji uredila parkirišča in polnilna mesta za pet vozil renault twizy, en bmw i3 in en nissan leaf.Izposoja avtov po principu car sharing je po besedah županaeden prvih konkretnih korakov k uresničevanju zelene mobilnosti tudi v koprski občini, ki želi biti vodilna v državi. Zato so lani s 50 različnimi partnerji vstopili v meddržavni projekt Edison in Multi E, za katerega naj bi EU v štirih državah prispevala 80 milijonov evrov. V projektu so se včeraj poleg koprske občine predstavili še Hidria, Petrol, Elektro Ljubljana, Rotalab, Europcar in Univerza na Primorskem, ki na različne načine sodelujejo v razvoju zelene mobilnosti v državi in Kopru. Poleg sedmih električnih vozil – twizy, bmw i3 in nissan leaf – bo Europcar prihodnji teden dobavil še štiri renaulte zoe, ki bodo namenjeni predvsem uslužbencem občinske uprave in občinskih podjetij. V času, ko ne bodo zasedeni, pa jih bo Europcar posojal tudi drugim zainteresiranim. Cenika izposoje včeraj še niso predstavili, saj bo souporaba električnih vozil prve tri mesece potekala pilotno, šele nato bodo določili cenovno politiko.V Kopru že vozi manjši električni avtobus med Koprom in Žusterno, že v kratkem pa naj bi Petrol dodal še štiri električne minibuse, štiri »kavalirčke« in menda prvi v Evropi vzpostavil električno avtobusno povezavo med Koprom in Trstom s podaljškom za letališče Ronke.Občina je omogočila postavitev 11 polnilnih mest na osrednjih točkah mesta. Boris Popovič pravi, da je treba že »danes živeti v prihodnosti, če hočemo preživeti«.Mnogi Koprčani so se na novost, ki pomeni tudi širitev mreže zelene mobilnosti v državi, odzvali s pripombo, da se župan po eni strani zavzema za energijsko varčnost, po drugi pa z novoletno okrasitvijo, tako imenovano Čudolandijo, ki bo »zasijala« že v petek, energijo razsipa.