Sova bi vzela moč sedanjim nadzornikom

INFOGRAFIKA: Delo

Prek Knovsa druge ambicije

V Sovi, ki jo vodi Rajko Kozmelj, ocenjujejo, da se nadzorni mehanizmi izrabljajo v politične namene. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zaposlitev N. H. v Sovi preiskuje inšpektorat za javni sektor

Ljubljana – V Sovi (Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji) so pripravili osnutek sprememb zakona o agenciji. Upajo, da bo predlog čim prej šel v nadaljnjo obravnavo. Direktorocenjuje, da bi bilo dobro hkrati spremeniti sistem nadzora nad delom agencije in ji razširiti pristojnosti za tajno spremljanje slovenskih državljanov , čeprav niso povezani s tujino.Strateški pristop – torej najprej sprememba izvajanja nadzora nad Sovo, v drugi fazi pa še širitev pooblastil – se direktorju Rajku Kozmelju ne zdi prava pot. »Dokler se latentne grožnje in tveganja ne razvijejo v dejansko nevarnost, bomo očitno še veliko politično razpravljali o tem, kaj bi bilo dobro urediti prej in kaj kasneje. Prav bi bilo, da gresta širitev pooblastil in zagotovitev ustreznega nadzora z roko v roki,« ocenjuje. Prenova zakona o Sovi je nujna, dodaja, saj so se od njegovega sprejetja leta 1999 varnostne razmere občutno spremenile, razvile so se nove tehnologije pa tudi novi varnostni izzivi, na katere se ni mogoče ustrezno odzivati.V Sovi, ki je po neuradnih informacijah ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), so prepričani, da je treba sedanjo ureditev nadzora spremeniti tudi zato, da »se ne bi institut nadzora zlorabljal oziroma da se nadzorni mehanizmi ne bi zlorabljali za uresničevanje drugih ambicij, kot na primer kažejo zadnji dogodki v zvezi z objavo javnega dela poročila Knovsa«. V Sovi predlagajo ustanovitev posebnega strokovnega telesa, ki bi nadzor izvajalo neodvisno. Strokovni nadzor bi nujno moral preverjati tudi utemeljenost, strokovnost in zakonitost izvajanja posebnih oblik pridobivanja podatkov, uporabe prirejenih identitet, tajnega sodelovanja ter poslovanja s posebnimi sredstvi, naštevajo v Sovi. Vanj bi bili imenovani ugledni strokovnjaki s področja varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, uveljavljeni strokovnjaki s sodno prakso, s področja digitalnih tehnologij, telekomunikacij in avtomatske obdelave podatkov.»Naloga Knovsa je, da nadzoruje, ali so dejavnost in ukrepi Sove v okviru ustave in zakona. Za učinkovit in celovit nadzor pa so nujna tudi poglobljena tehnična znanja in poznavanje sodobnih tehnologij ter tudi specifično analitsko znanje in poznavanje vsebine dela nadzorovanih služb. Poseben vidik nadzora je utemeljenost posebnih oblik pridobivanja podatkov. Ker ne želimo, da se dvomi o zakonitosti naših ukrepov in učinkovitosti dela agencije, nam je v interesu, da se tudi ta del kompetentno nadzoruje,« poudarjajo. Pomembno je, še ocenjujejo, da je nadzor urejen razvejano in da moč nadzora ni zgoščena na enem mestu.»Strinjam se, da so spremembe nujne, a dokler jih ni, imamo veljavno zakonodajo, ki jo je treba spoštovati in direktorju Sove prav nič ne pomaga, da nezakonito blokira nadzor,« ocenjuje Tonin. Znano je, da je komisija neuspešno želela preveriti zakonitost zaposlitve domnevne prijateljice predsednika vlade N. H. v Sovi. Zdaj zaposlitev N. H. preverja inšpektorat za javni sektor, ki sodi pod okrilje ministrstva za javno upravo. Po neuradnih informacijah postopek nadzora še ni končan, rok, do katerega naj bi bili znani izsledki, pa tudi ni določen.