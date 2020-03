Sova brez šefa in brez nadzora opozicije

Rajko Kozmelj odstopil, a vlada šefa Sove še ni razrešila.

Nadzor Knovsa nad Sovo je zdaj okrnjen. Upam tudi, da bo čim prej imenovan novi šef Sove, saj je agencija zelo pomemben subjekt v sistemu nacionalne varnosti. Razmere so namreč idealne za delovanje organiziranega kriminala in vojnih dobičkarjev, kar je pokazala tudi zgodba z »izginulimi« maskami, ki se je pripetila ministru Počivalšku. Potrebe po reorganizaciji Sove ni in tudi ne po širitvi pristojnosti.



Nujno je čim prej imenovati novega direktorja Sove, ki mu bo vlada zaupala. To bi pravzaprav morala biti prva Janševa kadrovska prioriteta, ne pa menjave na čelu vojske in policije. Takšna kadrovanja vlad kažejo na nezrelost politične elite. Če bi Sova ustrezno delovala, se nedavni fiasko z »izginulimi« maskami ne bi zgodil. Država potrebuje stabilno delovanje in vlada mora pokazati, da je tej situaciji kos.

Ne glede na nepremišljeno izjavo premiera, ki na zadnji seji sveta za nacionalno varnost ni želel predstavnika Sove, češ da za to v boju proti epidemiji ni nobene potrebe, je realnost drugačna. Kaj je Sova počela v zvezi z fiaskom "izginulih zaščitnih mask"? Zgleda, da prav nič. Prav to je razbrati iz skopih informacij na to temo - nihče ji ni naročil preverbo izbranega dobavitelja.Nekatere države, na primer Izrael, v tem času močno širijo pooblastila obveščevalcev. Toda če Knesset do torka ne bo zagotovil ustreznega nadzornega mehanizma, varnostna služba Shin Bet morda le ne bo spremljala potrjenih in osumljenih bolnikov, okuženih z virusom sars-cov-2. Sledenje bi potekalo s pomočjo tehnologije, vključno s podatki o lokaciji mobilnega telefona.In kaj zdaj dela Sova? Splošne naloge obveščevalnih služb v aktualnih razmerah so preverjanje tujih dobaviteljev zaščitne opreme in njihova kredibilnost, preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih združb in poslovnih goljufij, pridobivanje podatkov o razpoložljivih, težko dobavljivih dobrinah iz tujine, pomembnih za nacionalno varnost, in med drugim tudi pridobivanje podatkov o kredibilnosti informacij o sprejetih ukrepih po državah, izvajanju, številu okuženih migrantov ...Ministerje veljal za najaktivnejšega uporabnika informacij Sove, njegov odnos do obveščevalne agencije pa se je, je slišati, ob zamenjavi premiera ohladil. Sove naj tudi ne bi zaprosil za preverbo »dobavitelja« zaščitnih mask iz BiH.Predsednik državnega zborase bo predvidoma v drugi polovici prihodnjega tedna posvetoval z vodji poslanskih skupin o novi razdelitvi števila mest in tudi vodstvenih mest v parlamentarnih delovnih telesih. Z Janševo vlado so namreč vzpostavljena nova razmerja med vladnimi in opozicijskimi poslanskimi skupinami. Parlamentarni nadzor zagotavljata predvsem Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in Komisija za nadzor javnih financ (KNJF); v obeh ima opozicija večino in ju tudi vodi.Da si vlada nadzora ne želi, kaže rezultat glasovanja o dopolnilu, da naj vlada o svojih odločitvah o prerazporeditvah denarja v proračunu mesečno poroča KNJF ter tako vsaj naknadno omogoči razkritje morebitnega neprimernega ravnanja z denarjem davkoplačevalcev. Dopolnilo ni bilo sprejeto, vlada pa v času epidemije prevzema nekatere pristojnosti, ki jih v normalnih razmerah nima. Neuradni dogovori o delitvi delovnih teles potekajo, kdaj bo zagotovljen demokratični nadzor opozicije, ni jasno, saj se tudi v nevladnih strankah še niso dogovorili, kdo naj bi vodenje komisij prevzel.