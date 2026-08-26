Sova in Sluga se gresta mánce*, tujci pa vplivajo

V času, ko evropske države znova zaostrujejo nadzor nad tujimi vplivi, je tudi v Sloveniji seja ključnega parlamentarnega nadzornega organa preložena za nekaj dni – in prav ta kratek zamik odpira nerodna vprašanja o zaupanju med politiko in obveščevalno službo. V ospredju niso le osebne zamere med predsednico KNOVS Janje Sluga in direktorjem Sove Janezom Stuškom, temveč tudi konkretne zgodbe, kot je izredna naturalizacija Rusinje Viktorije Krivolucke, ki razgaljajo, kako občutljiva je meja med državno suverenostjo in vplivom tujih obveščevalnih služb. V zadnjih dneh se je razvnela razprava, ali vlada in Sova zavlačujeta ali se zgolj branita političnim igram, medtem ko ostaja odprto, ali je varnostno preverjanje v primeru prijateljice predsednice republike res potekalo tako, kot se zdaj uradno zatrjuje. Ali sta Rusija in Izrael res edina igralca pri vplivanju na slovensko politiko?