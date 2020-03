Sova opazuje špekulante med dobavitelji

Komisija za pregled ponudb

Sestavljajo jo: Damijan Jaklin, državni sekretar na ministrstvu za obrambo, vodja medresorske delovne skupine, namestnik vodje Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Matej Skočir, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Darko Čander, ministrstvo za zdravje, Iztok Grmek, ministrstvo za zunanje zadeve, Uroš Korošec, ministrstvo za obrambo, Nataša Grgasovič, ministrstvo za notranje zadeve, Damjan Horvat, ministrstvo za infrastrukturo, Lojze Černe, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.



Sovina pomoč



Ponarejeni certifikati



Nakup respiratorjev

Ljubljana – Sistem nabave opreme oziroma preverjanja ponudnikov se je spremenil in centraliziral zato, pojasnjujejo naši sogovorniki na obrambnem ministrstvu, ker gospodarsko ministrstvo z zavodom za blagovne rezerve vred (nekaj zaposlenih, med njimi naj bi bil tudi direktor, je namreč zbolelo zaradi koronavirusa), ni zmoglo ustrezno opravljati svojih nalog. V preverjanje dobaviteljev je vključena tudi Sova.Minister za gospodarstvoje bil deležen kritik, da se zadeve glede dobave potrebne opreme ne premikajo dovolj hitro, zato je moral sprejeti pomoč obrambnega ministrstva. Po naših informacijah so namreč v vladi ocenili, da ekipa gospodarskega ministrstva, ki je bila zaradi obolelih številčno okleščena, tudi ni zmogla pritiska, pod katerim se je znašla. Pri treh večjih napovedanih poslih dobave mask pa je bilo neuspešno, zadnja je bila 10 milijonov vredna pogodba za 2,8 milijona zaščitnih mask, ki je izbrani ponudnik, kot se je pokazalo, sploh ne more realizirati.Prej razpršene nabave zaščitne in druge nujne opreme tako od torka po novem preverijo na enem mestu – tako z vidika cene, tehnične ustreznosti, uporabnosti – in sicer posebna strokovna komisija oziroma medresorska skupina, ki jo vodi sekretar obrambnega ministrstva.Ker so se v javnosti pojavile različne informacije o tem, v čigavi pristojnosti so postopki nabav, velja poudariti, da ta novoustanovljena skupina za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme pregleduje posamezne ponudbe in oceni, ali izpolnjujejo standarde. Če ustrezajo, jih posreduje zavodu za blagovne rezerve, da izvede naročilo in sklene pogodbo. Za nadaljnje postopke glede nabav je torej še naprej pristojno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kamor naj zainteresirani pošiljajo svoje ponudbe še naprej.Po fiasku z dobavo zaščitnih mask prek podjetja Labena je vlada po naših informacijah v postopke nabav vključila Sovo. Ta se zdaj ukvarja z identifikacijo morebitnih vojnih dobičkarjev, nekaj jih je že tudi identificirala in predlagala izločitev iz postopkov nabav. Med njimi so različni sumljivi poslovneži in celo storilci hujših kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala.Sova je po aferi z »izginulimi tremi milijoni zaščitnih mask« od vlade dobila navodilo, da začne hitro preverjanje, med drugim se je povezala z obveščevalnimi strukturami v BiH in Švici oziroma drugimi partnerskimi obveščevalnimi službami v tujini.Zdaj je vzpostavljen nacionalni sistem preverjanja dobaviteljev, posrednikov in prevoznikov opreme. Preverjajo jih tudi s pomočjo agentov Sove v tujini. Informacije dnevno posredujejo odločevalcem v vladi.Sova pridobiva tudi informacije, kdo lahko zagotovi respiratorje ali ponudi letalske prevoze iz Kitajske, ZDA in Kanade.S tehničnimi sredstvi in spremljanjem mednarodne komunikacije spremljajo tudi, kakšno je stanje v drugih državah, katera zaščitna sredstva imajo, kakšne so njihove blagovne rezerve …Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvoje včeraj tudi sam povedal, da so do zdaj pregledali skoraj tisoč ponudb in predlogov in da so podjetja tudi varnostno preverjana. Priznal pa je, da je pri potencialnih ponudnikih tudi veliko takšnih, ki želijo krizo izrabiti za lastni dobiček. Takih dobičkarjev pa si po njegovih besedah ne moremo dovoliti. Slednjih pa mrgoli, saj je posel z zaščitno opremo trenutno najbolj vroč in donosen. V nekaj dneh pride tudi tisoč različnih ponudb, številne s ponarejenimi certifikati, zahtevanimi avansi, čeprav dejansko ponudniki nimajo možnosti dobave. Vse je treba preveriti, še zlasti, ker so se v posel vključili številni, ki so, na primer, s Kitajske prej dobavljali povsem druge izdelke, celo vrtne palčke, zdaj pa ponujajo tudi povsem neustrezno opremo.Slovenija je dobila številne ponudbe za nabave respiratorjev, težava pa je, da vsi ne ustrezajo, saj pri nas ni dovolj tehnično usposobljenih ljudi, ki bi jih lahko servisirali, zato pridejo v poštev samo določene vrste.Cantarutti je včeraj dejal, da je pogodba za nakup respiratorjev že sklenjena in da bi jih lahko v naslednjih 60 dneh dobili 326. Skupaj s tistimi, ki so jih naročili v UKC Ljubljana in celjski bolnišnici ter z donacijo Holdinga slovenske elektrarne gre po besedah državnega sekretarja trenutno za dodatnih 472 respiratorjev za slovenski zdravstveni sistem. Pristojni ne vedo, ali je to dovolj, zato so se odločili, da gredo takoj v dodatno nabavo vsaj stotih respiratorjev. Računajo, da bi bila dobava možna v naslednjih štirih do šestih tednih. Že v petek pa bo celjski bolnišnici po načrtih dobavljenih 20 ventilatorjev. Teh krvavo primanjkuje, saj jih imamo v državi 168 oziroma 170, če upoštevamo donacijo HSE.Zaloge ostale zaščitne opreme v Sloveniji bi v naslednjem tednu morale zadostovati, je še zatrdil Cantarutti. Zaživela je namreč tudi domača proizvodnja mask . Po besedah poveljnika civilne zaščitemateriale iz zaloge razdeljujejo na podlagi meril, ki jih je pripravilo ministrstvo za zdravje.