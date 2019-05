Sova po zgledu Cie in MI6 kadre novači javno

Kadrovski razpis, s katerim Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) išče devet novih sodelavcev, ki je bil objavljen v nekaterih dnevnih časopisih, je marsikoga presenetil. Čeprav Sova prvič poskuša kadrovati z javnim razpisom, tovrstna praksa pri velikih službah na zahodu ni nič nenavadnega.



Čeprav je delovanje obveščevalno-varnostnih služb pogosto zavito v tančico skrivnosti, je odpiranje javnosti in ustvarjanje vsaj privida transparentnosti očitno nov trend, namenjen povečanju ugleda, sočasno pa si te službe tako povečajo bazen možnih kandidatov za službovanje v takšni organizaciji.

Kaj ponuja Sova? Sova je v nekaterih slovenskih tiskanih medijih, tudi v Delu, objavila kadrovski razpis za devet delovnih mest na štirih področjih svojega delovanja. Pridobivanje podatkov s tajnim sodelovanjem, informacijsko-komunikacijska infrastruktura, analiziranje podatkov in priprava informacij, ocen in prognoz ter pravna podpora so področja, na katerih bodo delali izbrani kandidati, ki morajo svoje prijave poslati do 10. junija.



Sova v svojih splošnih pogojih za zaposlitev navaja, da ponuja »dinamično in urejeno delovno okolje, možnost osebnega in strokovnega razvoja, zanimivo in raznoliko delo na dolgoročnih in kratkoročnih projektih«.

Kaj hoče v zameno? Poleg ustrezne psihične in telesne pripravljenosti Sova od kandidatov pričakuje, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, oziroma da niso bili pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.



Kandidat mora biti izključno državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji in njegova zaposlitev ne sme predstavljati varnostnega tveganja za agencijo. Poleg socialnih spretnosti, komunikacijskih veščin in znanja tujih jezikov agencija pri večini razpisanih delovnih mest zahteva še dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in obvladanje varnega ravnanja z orožjem.

Zamenjava prednostnih nalog V mandatu te vlade je bilo veliko prizadevanj za povečanje pooblastil Sovi in povečanje njene učinkovitosti, za kar je treba kadrovsko okrepiti agencijo. Kot opozarja Iztok Podbregar, nekdanji direktor Sove, je ta že prej ves čas predvsem na splošni ravni objavljala svoje kadrovske potrebe, kdor jih je želel najti, jih je lahko našel in se prijavil. To, da poskušajo kar z oglasom v časopisih pritegniti kadre, se Podbregarju ne zdi sporno, saj podobno počno tudi velike službe, kot sta ameriška Cia in britanska MI6.



»Z objavo oglasa se olajša dostop do povečanega števila možnih ustreznih kandidatov, povsem drugo vprašanje pa je, kako ustrezno opraviti selekcijo in poskrbeti za tajnost izbire,« opozarja Podbregar.

Kadrovanje v Sovi je v zadnjem desetletju preveč temeljilo na policijskih kadrih, ki so jim bližje varnostne naloge, vsebine s področja financ, energetike in gospodarstva pa jim niso tako blizu, je Podbregar med drugim povedal v pogovoru za Delovo Sobotno prilogo, ki bo izšla 25. maja.