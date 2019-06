Spar Mleko z novo pravljično preobleko

Spar mleko Foto Spar

A ne boste ju našli na oddelku knjig, kot bi nemara pričakovali. Izšli sta namreč na embalaži SPAR trajnega mleka, zato ju poiščite med mlečnimi izdelki.Kaj je tisto, kar otrokom pomaga hitro zaspati in sanjati lepe sanje? Skodelica toplega mleka in skupno družinsko branje pravljic, seveda! V Sparu so združili oboje in pravljici, ki se lahko pohvali zPižama se je pisanja lotil že januarja, pri tem pa za pomoč prosil vse sledilce. Pomagali ste mu izbrati glavnega junaka in pravljični zaplet in tako sta nastali pravljiciinProjekt Pižama & mleko so v podjetjuzasnovali z namenom, ki pri nas potrebuje spodbudo. Podatki namreč kažejo, da je Slovenija pod povprečjem držav na področju besedilnih spretnosti.* Ob koncu projekta bodo zato nameniliPravljici kupce v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR vsak dan opominjata, kaj je zares pomembno – da si ob večerih vzamete čas za svojo družino in skupaj z najmlajšimi vstopite v čarobni svet domišljije. Ob skodelici toplega mleka, seveda.*Raziskava spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016, OECD.