V dveh izdelkih Spara in Naturete odkrili vsebnost prepovedanih pesticidov

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z okoljsko organizacijo Focus izvedla analizo vsebnosti pesticidov v zamrznjenih jagodah, ki so jih v začetku decembra kupili pri večjih slovenskih trgovcih, je zapisano na uradni spletni strani ZPS. V zamrznjenih jagodah Natureta in S-Budget s predvidenim rokom uporabe do 2027 so odkrili vsebnost prepovedanih pesticidov.

Izbrane izdelke so preverili za več kot 800 različnih pesticidov, vse analize pa so izvedli dvakrat, da bi izključili možnost merilnih napak.

Analize so pokazale vsebnost ostankov pesticidov nad zakonsko dovoljeno mejno vrednostjo (MRL) v dveh vzorcih zamrznjenih jagod: Natureta – zamrznjene jagode (datum uporabe: 27. 10. 2027; 25300) in S-Budget – zamrznjene jagode (datum uporabe: 02. 09. 2027).

V Naturetinih jagodah so zaznali insekticid profenofos, ki ob dolgoročni izpostavljeni povzroča poškodbe živčevja in hormonske motnje. V Sparovih jagodah so odkrili insekticid oksamil, ki je izredno toksičen, zavira delovanje živčnega sistema in lahko povzroči akutne zastrupitve. Med simptome spadajo slabost, krči ter težave z dihanjem.

Uporaba pesticidov profenofos in oksamil je v EU prepovedana, so zapisali pri ZPS. Zakonodaja dopušča prisotnost teh snovi v zelo majhnih količinah (kot jih določa MRL), na primer zaradi onesnaženja okolja ali ostankov iz preteklosti.

Trgovce in proizvajalce o ugotovitvah obvestili

O ugotovitvah smo na Zvezi potrošnikov Slovenije nemudoma obvestili Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter proizvajalce in trgovce. »Primer bomo pozorno spremljali do zaključka postopkov in vztrajali pri ukrepih, ki bodo zagotovili višjo raven varnosti hrane in boljšo zaščito potrošnikov,« so še zapisali pri ZPS.

Potrošnikom svetujejo, da če imajo doma katerega od navedenih potencialno spornih izdelkov, tega ne zaužijejo.