Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora ob uvozu živil odvzela vzorec suhih sliv, v katerem je bila ugotovljena presežena vsebnost sorbinske kisline.

Gre za izdlek Suhe slive, razkoščičene 250g, LOT: 161026. Dobavitelj je Bimed d.o.o. iz Šempetra pri Gorici, distributer pa Spar Slovenija. Poreklo izdelka je v Srbiji.

Uprava, ki je odredila umik izdelka, opozarja na kemična tveganja zaradi presežene vsebnosti sorbinske kisline.

Vzorec zaradi presežene vsebnosti sorbinske kisline ni skladen z zakonodajo o aditivih. Ocenjen je kot varen, a ga lahko potrošniki vrnejo na mesto nakupa.