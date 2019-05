SPAR podprl čiščenje Blejskega jezera in obrežja

Potapljači in prostovoljci so čistili dno in nabrežje jezera. Foto: Spar Slovenija

Vsakoletno tradicionalno čiščenje Blejskega jezera in njegovega obrežja organizira Društvo za podvodne aktivnosti Bled v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled. Akcijo je letos podprlo tudi podjetje SPAR Slovenija , ki s svojim trajnostno naravnanim poslovanjem, kar vključuje tudiIzkušeni potapljači soin odstranjevali vsiljive tujerodne(potujoče trikotničarke). Drugi sodelujoči (ribiči, čolnarji, reševalci, okoljevarstveniki, lokalni prebivalci in prostovoljci) so v tem času čistili jezersko. Poleg potapljačev in organizatorjev se je namreč zbralo kar! Vsi skupaj so gorenjski biser in njegove brežineKar pa je najpomembnejše: udeležba na čiščenju je vsako leto številnejša, smeti v jezeru pa vedno manj.si za lepši jutri prizadeva na več področjih. Ostaja partner lokalnemu okolju, poslovanje podjetja pa prežematain. Skrbijo za svoj čim manjši vpliv na okolje (z gradnjo), prav zato pa nenehno povečujejo tudi svojo ponudbo(ponujajo jih že).V kampanjispodbujajo kpa skupaj s potapljači lokalnih potapljaških društev, Potapljaško zvezo Slovenije ter prostovoljci čistijo tudi. Očistili so že Ljubljanico Ščavnico in Muro