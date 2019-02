FOTO:Specialci uspešno onesposobili oboroženega ljubosumneža, talci rešeni (FOTO in VIDEO)

Novi letni načrt sodelovanja med ministrstvom za notranje zadeve oziroma policijo in UKC Ljubljana so podpisali generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Strelski pohod v lokalu. Ljubosumni partner ene izmed tamkajšnjih zaposlenih ustreli varnostnika, pri tem za talce vzame nič hudega sluteče goste. Na prizorišče drame takoj pridrvijo specialci, ki onesposobijo napadalca in zavarujejo prostor ...Z izjemo nesrečnega varnostnika so imeli preostali srečo, a ne gre za realnost, pač pa za scenarij današnje skupne vaje specialne enote in reševalcev reševalne postaje ljubljanskega kliničnega centra v hangarju specialne enote v Šentvidu, na katero je bila povabljena tudi sedma sila.Na vaji so onesposobljenju oboroženega moškega sledili reševalci z zaščitno opremo, ki so hitro oskrbeli ranjene in prestrašene talce, najhuje poškodovane pa odpeljali z rešilcem.Vajo so izvedli ob podpisu novega letnega načrta sodelovanja med policijo in UKC Ljubljana, katerega namen bo dodatno okrepiti sicer dobro sodelovanje dveh služb ter spodbuditi tudi skupna usposabljanja.Za mizo so k podpisovanju sedli minister za notranje zadeve, generalna direktorica policijein generalni direktor UKC Ljubljana