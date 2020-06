Specialisti urgentne medicine napovedali odpovedi

Slabo za paciente

Strasti na celjski urgenci so očitno zelo razvnete, več bo znanega po petkovem pogovoru vodstva z zdravniki. FOTO: Mavric Pivk

Celje – V anonimnem pismu iz Splošne bolnišnice Celje (SBC) piše, da naj bi vsi štirje specialisti urgentne medicine celjskega urgentnega centra dali odpoved. Vodstvo bolnišnice so že seznanili, da bodo odpovedi dali 1. julija zaradi težav z opremljenostjo in predvsem organizacijo, saj da zaposleni delajo na dveh deloviščih hkrati, kar je za paciente slabo. V bolnišnici poudarjajo, da odpovedi ni dal nihče, vodstvo pa se bo z zdravniki sestalo v petek, je povedal strokovni direktor Franci Vindišar.Anonimni pisci so zapisali, da so se v enoti za splošno nujno medicinsko pomoč od začetka prenosa dejavnosti iz celjskega zdravstvenega doma v SBC ob vzpostavitvi urgentnega centra leta 2016 srečevali s težavami. Prva težava so bila stara reševalna vozila. Čeprav je bolnišnica opremo posodobila, vse še ni po pravilniku o službi nujne medicinske pomoči.Na te težave so že leta 2017 opozarjali tudi reševalci in takrat je strokovni direktorpojasnil, da so reševalna vozila konec decembra leta 2016 prevzeli od zdravstvenega doma, eno je imelo kar 466.000 prevoženih kilometrov. SBC je do danes vozni park izboljšala, kot pravi Vindišar, so kupili tri reševalna vozila in samo lani namenili pol milijona evrov za opremo.Veliko večja težava je sočasno pokrivanje delovišč. V pismu piše, da morajo dopoldne delati tako v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči kot tudi v prehospitalnem delu nujne medicinske pomoči. »To pomeni, da so pacienti v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči velikokrat brez nujnega nadzora, dlje čakajo na oskrbo ali prihaja do podaljševanja izvoznih časov ekip mobilnih enot. Kadrovski normativ v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči je na nezadostni ravni, ambulanta pa je iz leta v leto bolj podobna ambulanti družinske medicine, ne urgentni ambulanti.«Na vse to so opozarjali reševalci že pred leti, po posredovanju sindikata so za popoldneve, ne pa tudi dopoldneve in nočne ure, dobili dodatno medicinsko sestro. Da je pomanjkanje kadra nevarno, pišejo tudi v pismu. »V ambulanti splošne nujne medicinske pomoči smo bili v teh letih priča poslabšanju zdravstvenega stanja pacientov, nazadnje 26. maja letos srčnemu zastoju pacienta. Delo v ambulanti brez stalne navzočnosti zdravniškega in negovalnega kadra je za paciente zelo nevarno!«Predsednica Fidesa v SBCje dejala, da je z namerami zdravnikov seznanjena: »Podpiram prizadevanja za optimizacijo kot tudi, da splošna nujna medicinska pomoč ostane v bolnišnici, saj bi vsakršne spremembe poslabšale obravnavo pacientov. Vemo pa, da država še ni dala denarja za potrebne time in da optimalno delo zato ni mogoče, čeprav se stanje izboljšuje skozi čas, za kar je poskrbelo vodstvo bolnišnice. Če bodo zdravniki odšli, pričakujemo, da bo država dala rezervni načrt, kam naj gredo pacienti.« Od ministrstva za zdravje odgovorov danes nismo dobili.Bolnišnica je na probleme financiranja opozarjala od dneva, ko so prevzeli urgenco. V tem času so število zaposlenih na urgenci povečevali. Začeli so z dvema specialistoma urgentne medicine, za zdaj so tam štirje in enajst specializantov. Ti bi ob odhodu zdravnikov ostali brez kliničnih mentorjev in strokovnega nadzora. Odgovore vodstva bolnišnice pričakujemo v prihodnjih dneh.