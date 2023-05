Specialna vojna Janeza Janše

V nadaljevanju preberite:

Za tarčo tvitarske scene prvaka SDS je bil izbran tudi Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda. Kaj je povzročilo diskreditacijo? Izjava, povezana z razmerami na RTV Slovenija, kjer da se »dogaja politično in ideološko prekrščevanje gledalk in gledalcev«. Libertarec (Tomaž Štih) je zapisal, da je »Sajovic, ki v ospredju razlaga o nekakšnem prekrščevanju gledalk in gledalcev, v ozadju po javno dostopnih podatkih v enem samem letu opravil 15 prodaj in nakupov nepremičnin. Kje najde čas za službo?« Poslanec SDS Žan Mahnič pa: »Nepremičninski magnat iz Tržiča pač ne more živeti od svoje plače in zato trguje z zemljišči.« Pridružil se je še Pavel Rupar z zapisom: »Vodja poslancev Slobode Sajovic Borut govori o vrednotah. Res original!! Po Odlazkovih podkupninah za navožene strupene odpadke v Tržiču in več deset opravilno nesposobnih pretentanih upokojencih, ki so mu 'poklonili' za več milijonov premoženja.« Čivk ima 134 poobjav in 440 všečkov.

Pogledali smo seznam sprememb premoženja na spletni strani protikorupcijske komisije in pri Sajovicu res našli vpisanih 15 nepremičninskih sprememb. Kaj smo ugotovili?