Spet kadrovske spremembe na vladi

Na današnji seji je vlada imenovala dva nova državna sekretarja. Denis Zobarič bo prevzel funkcijo na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Tomislav Nemec pa na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Zobarič univerzitetni diplomirani pravnik, ki od leta 2004 opravlja poklic odvetnika. Pred tem pa bil zaposlen kot pravnik in direktor kadrovsko-pravnega sektorja v podjetju Emona Obala Koper in policiji.

Nemec je magister managementa kakovosti. Naziv magister znanosti je pridobil na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Od leta 2016 je direktor Doma starejših občanov Ljutomer.

Na današnji seji je vlada s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve razrešila Barbaro Žvokelj, za v. d. generalnega sekretarja na tem ministrstvu pa imenovala Andreja Gregorja Rodeta.

S položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je razrešila Erika Pagona in na tem ministrstvu za v. d. generalnega sekretarja imenovala Lovra Lončarja.

Vlada je izdala tudi odločbo o razrešitvi Vesne Marinko s položaja generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje – pred tem je bila namreč imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje.