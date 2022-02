Spet okužba znotraj olimpijskega mehurčka

7.00 Na olimpijskih igrah v torek dve novi okužbi

Na zimskih olimpijskih igrah so v torek potrdili dva nova primera okužbe z novim koronavirusom. Kot so sporočili organizatorji, so en primer potrdili med prišleki na letališču v Pekingu, enega pa znotraj olimpijskega mehurčka. V obdobju od 23. januarja so tako skupaj potrdili 435 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Da bi čim bolj zajezili širjenje virusa, veljajo med olimpijskimi igrami na Kitajskem strogi zaščitni ukrepi. Vsi udeleženci iger znotraj mehurčka, torej tako športniki kot drugi člani ekip in novinarji, so popolnoma ločeni od lokalnega prebivalstva. Vsak dan morajo opraviti test PCR.

Vsak dan znotraj mehurčka opravijo več kot 69.000 testov. Tiste, pri katerih potrdijo okužbo, odpeljejo v osamitev v ločen izolacijski hotel. Tega lahko ob negativnem testu PCR zapustijo po desetih dneh oziroma lahko tudi prej, če predložijo dva negativna testa v razmiku najmanj 24 ur.

Od začetka iger so organizatorji potrdili tudi po več kot 30 novih primerov okužbe, v zadnjih dneh pa se je to število umirilo na nizki, enomestni številki. Organizatorji to ocenjujejo kot dokaz učinkovitosti zaščitnih ukrepov.

Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je strategijo organizatorjev pohvalil. Moramo se zavedati, da igre prirejamo med pandemijo, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. »To je kompleksna naloga. Ni še konec, toda približujemo se cilju. Klobuk dol pred našimi kitajskimi partnerji.«

Podpredsednik kitajskega organizacijskega odbora Huang Chun, ki je pristojen za zaščitne ukrepe, se je danes vsem udeležencem zahvalil za sodelovanje in spoštovanje zaščitnih ukrepov. Da je novih primerov le malo, je po njegovih besedah zasluga skupnih prizadevanj. Uspešni zaščitni ukrepi pomenijo uspešne igre, je dodal.