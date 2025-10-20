Spet pozivi za ustavitev zakona o psihoterapiji

V nadaljevanju preberite:

Poslanci bodo predvidoma jutri obravnavali in v četrtek glasovali o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti, ki po začasni ustavitvi pred počitnicami nadaljuje parlamentarno pot v skoraj nespremenjeni obliki. Akterji v zdravstvu, ki mu že ves čas enotno in glasno nasprotujejo, ponovno pozivajo odločevalce, naj jim vendarle prisluhnejo in ne sprejmejo ureditve, kot je zdaj zapisana. Podporo zakonu za zdaj večinsko izrekajo v Gibanju Svoboda, za bo najbrž tudi nekaj poslancev NSi. Vprašanje je, ali bo to dovolj, če bo državni svet vložil veto.