Spet primer pogina psa, tokrat z jezera Jasna. So krive cianobakterije?

Na družbenih omrežjih se je tudi letos razširila zgodba o poginu mladega psa. Tokrat se je gibal blizu jezera Jasna. O dogodku je objavila zapis vzrediteljica. Napisala je, da se je zastrupil in poginil štirimesečni mladič. Dodala je, da so se menda podobni primeri zgodili dan prej: poginil naj bi še en mladič, ki naj bi prav tako prišel s te lokacije.

Vzrok za pogin še ni znan, je pa med lastniki psov znova zavel preplah, ponovila so se opozorila, da naj bodo med sprehodi blizu jezer previdni, tudi v primeru jezera Jasna, ki je zelo hladno. Letos se je segrelo do 20 stopinj Celzija. Zato so se pojavile domneve o bakterijah E. coli in cianobakterijah.

O poginu so obvestili tudi kranjskogorske policiste, ki so začeli preiskavo. Če bodo ugotovljeni elementi prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije, bodo ustrezno ukrepali oziroma o ugotovitvah obvestili druge pristojne institucije, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Gošča na Bohinjskem in Velenjskem jezeru

Lani so o takšnih primerih poročali z Bohinjskega jezera, pojavile so se domneve, da so za pogin krive cianobakterije, ki se ob ugodnih razmerah (topla voda in veliko sonca) hitro namnožijo in tvorijo plavajoče zaplate ali goščo. Prav na pojav gošče so letos znova opozarjali na Bohinjskem jezeru, goščo so opazili tudi na Velenjskem.

Kot je povedala Maša Jablonska z Nacionalnega inštituta za biologijo, jezera Jasna še niso vzorčili, zato nimajo podatkov o pojavljanju cianobakterij na tej lokaciji.

So pa vzorčenja letos opravili na Green Lake na Kidričevem, Gradiškem in Zbiljskem jezeru, na Rakitni, v Vodomčevem gaju, Bohinjskem jezeru, v mlaki v Stanežičah, potoku ob čistilni napravi Trzin, ribniku nasproti strelišča v Pragerskem in umetnem zbiralniku vode za snežne topove pri Hotelu Draš v Mariboru. Rezultate analiz še čakajo, podatke imajo le za umetni zbiralnik vode v Mariboru, kjer so zaznali cianotoksine (mikrocistine) v vzorcu planktona. Poleg tega so zaznali genetski potencial za proizvodnjo cianotoksinov tudi v planktonu v mlaki v Stanežičah ter v bentoških goščah v Gradiškem in Zbiljskem jezeru (v vseh treh primerih so bili prisotni geni za proizvodnjo mikrocistinov).

Po besedah Maše Jablonske jih zadnjem času vse pogosteje kontaktirajo tudi lokalne skupnosti in upravljalci vodnih teles ter naročijo analize cianobakterij in cianotoksinov, kar pomeni, da je zavedanje o tem pojavu vedno večje.

Interaktivni zemljevid Vse lokacije, kjer so v preteklosti zaznali cianotoksine ali genetski potencial za njihovo proizvodnjo, vključno z vrstami cianotoksinov, najvišjimi zaznanimi koncentracijami ter datumi izvedenih analiz, so označene na zemljevidu na tej spletni strani.

Cianobakterije so sicer prisotne v skoraj vseh vodnih ekosistemih, najdemo jih tudi na kopnem; v prsti, na zidovih, skalah in podobno, je mogoče prebrati na spletni strani Ciano.si. Večina v celicah proizvaja različne snovi, ki jim pomagajo preživeti. Številne od teh so koristne tudi za ljudi, nekatere pa so lahko strupene. Pravimo jim cianotoksini in lahko negativno vplivajo na živali in ljudi. Prepoznamo jih lahko po zeleni, rjavi ali škrlatni plasti na površini vode, včasih v kombinaciji z več poginulimi ribami ali drugimi organizmi v vodi ali ob njej. Redkeje se lahko pojavijo kot plavajoča gošča na gladini.

Običajne okoljske koncentracije cianotoksinov so za ljudi ob kratkoročni izpostavljenosti večinoma neškodljive, vendar so lahko ob dolgoročni izpostavljenosti nevarni za zdravje. Poleg tega so lahko nevarni za majhne otroke in domače živali.

Kaj svetujejo?

Obiskovalci naj bodo ob kopanju psov pozorni, če opazijo plavajoče gošče na površini vode, ki izgledajo kot goste, nekoliko sluzave, navadno rjavkastozelene tvorbe (bentoške cianobakterije), ali pa zeleno, rjavo ali škrlatno plast na gladini (planktonske cianobakterije). Pri prepoznavi cianobakterij si lahko obiskovalci pomagajo s slikovnimi primeri planktonskih cvetov in bentoških gošč, pa tudi s slikovnimi primeri nekaterih drugih pojavov, ki lahko na videz spominjajo na cianobakterije, vendar niso strupeni.

Lastnikom psov svetujejo, da svojim ljubljencem, če na vodi opazijo goščo, ne dovolijo, da se kopajo, pijejo vodo, zaužijejo plavajočo goščo in jedo ribe ali druge mrtve živali v bližini. Če se pes kljub temu okopa v vodi, ga čim prej sperite s čisto vodo, do takrat pa poskusite preprečiti lizanje dlake, priporočajo. »Če s prostim očesom gošče ne opazite, je nevarnost minimalna in lahko gredo psi normalno v vodo. Gošča je dobro vidna, malo verjetno je, da bi jo spregledali.«

Če se kljub vsemu zgodi, da pes poje goščo ali popije vodo blizu gošče, bodite pozorni na simptome, ki se navadno pojavijo v nekaj minutah do nekaj dni: mišični krči ali paraliza nog, opotekanje ali padanje, drgetanje, penjenje okrog ust, pretirano slinjenje, bruhanje, prebavne motnje, težave z dihanjem, izguba energije ali apetita. V tem primeru takoj pokličite veterinarja, svetujejo.

Opozorila NIJZ

Ob vse višjih temperaturah površinskih voda so tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozorili, da je rast cianobakterij najintenzivnejša v ribnikih in jezerih, kjer so vode mirne in brez turbulentnega mešanja. Kopanje v površinskih vodah priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring.

Spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone na morju traja do sredine septembra, na jezerih in rekah pa do konca avgusta. ​Monitoring izvajajo na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja. Podatki so dostopni tukaj.