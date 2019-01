Spet radar na Južni cesti in proti Belvederju v Izoli

Občina Izola je na vrhovnem sodišču dokazala, da je prometna signalizacija na Prešernovi cesti, ki določa omejitev hitrosti 40 kilometrov na uro – dopolnilna tabla pa dolžino omejitve hitrosti za 400 metrov –, kljub vmesnemu križišču veljavna.



Kot omenjajo na občini, je bila pred dvema letoma v Izoli odmevna polemika o tem, ali občinske redarske službe upravičeno kaznujejo voznike na tem odseku. Omejitev je bila postavljena zaradi bližine osnovne šole in avtobusnega postajališča za šolske avtobusne prevoze.



Obenem na občini napovedujejo, da bo s februarjem znova začel delovati premični merilnik hitrosti – radar. Namestili so že dve ohišji, v katerih bo izmenično postavljen premični radar, in sicer na Južni cesti ob šoli in ob cesti na Belvederju. Poleg omenjenih pa je še en merilnik hitrosti na Prešernovi cesti pri osnovni šoli.



Ne bo pa več ohišja za radar na Prešernovi cesti pri stadionu, saj tam po rekonstrukciji dela ceste in namestitvi treh hitrostnih grbin ni več potreben, navedejo. Kot ugotavljajo na občini, je radar zelo učinkovit ukrep za zmanjšanje hitrosti.