Spet zastoji na poti proti morju in na Gorenjskem

Tudi ta konec tedna se je na nekaterih cestah po državi začel z zastoji. Najhuje je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Brezovici ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.

Kot izhaja s spletne strani prometno-informacijskega centra, je treba za pot od Ljubljane do Kopra zaradi zastojev, zlasti na območju del med Uncem in Postojno, računati eno uro in 40 minut, pri čemer se čas potovanja podaljšuje.

Na štajerski avtocesti promet med razcepom Zadobr

Najhuje je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Brezovici ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk

ova in priključkom Sneberje proti Mariboru zaradi nesreče poteka samo po enem pasu, zato tudi tam nastaja zastoj.

Danes od 20. ure zvečer do jutri do 5. ure zjutraj bo štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani zaprta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji.