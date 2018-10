Splet je spolzek teren za osamljene otroke

Ljubljana – V virtualnem življenju na otroke prežijo enake ali še večje nevarnosti kot v resničnem življenju, opozarjajo svetovalke Tom telefona. Pubertetniki brez odobravanja sovrstnikov skoraj ne obstajajo, zato so tisti, ki nimajo prijateljev idealne tarče spletnih predatorjev. Številni osamljeni otroci in najstniki v želji, da bi jih nekdo razumel, odidejo na splet, a se zanje to lahko konča zelo klavrno. Najprej prijazna oseba, ki sedi na drugi strani zaslona, se hitro lahko spreobrne v predatorja in izsiljevalca. Njihove stiske vsak dan rešujejo svetovalci telefona za otroke in mladostnike, krajše Tom telefona, ki pod okriljem zveze prijateljev mladine ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.