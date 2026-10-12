DVK zanika težave s spletno stranjo, čeprav ta nekaterim ni delovala

Čeprav na Državni volilni komisiji trdijo, da včeraj niso zabeležili nobene napake pri delovanju njihove spletne strani, je več uporabnikov (njihove podatke hranimo v uredništvu) povedalo, da podatki o glasovanju po 16. uri niso bili več dostopni. Spletna stran kljub nenehnemu osveževanju ni delovala. Z Dela smo jih na to že včeraj opozorili, vendar so se odzvali, da pri njih vse dela normalno in da jih noben drug uporabnik ni obvestil o napaki. Preberite tudi: O visoki volilni udeležbi ter Janševi popolni zmoti in zaslepljenosti Danes so na ponovljeno vprašanje, ali so dobili kakšne pritožbe in kaj je bilo s spletno stranjo narobe, da podatkov o glasovanju nenadoma ni več prikazovala, poudarili, da smo jih z Dela edini »neposredno opozorili na domnevne težave z dostopnostjo spletne ...