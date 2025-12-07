Število direktorskih prevar raste, letos že za okoli pet milijonov evrov škode

Za spletne goljufe nikoli ni počitka, niti ob izteku leta. Prav zaradi manjše pozornosti ali nadomeščanj ob koncu leta lahko spletni goljufi podtaknejo spletno povezavo ali ponaredijo račun, ki podjetju povzroči veliko poslovno škodo. Od letos se moramo varovati tudi pred digitalnimi ponaredki poslovnih partnerjev, ustvarjenimi z umetno inteligenco.

Letos je bila v Sloveniji obravnavana tudi prva digitalna prevara, v kateri so uspešno uporabili umetno inteligenco. O poteku tovrstnih goljufij nam je pripovedovala Sonja Kolar iz Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenija: s ponarejenim videoposnetkom in glasom pretentajo zaposlene v podjetjih, da jim nakažejo denar. »To ni več nigerijski princ ali dedič, ki nam prek pošte ponuja visoko vsoto denarja v elektronskem sporočilu – to je digitalni dvojnik, ki dejansko sliši, govori in deluje kot naš nadrejeni ali poslovni partner.«