Spletni prevaranti letos prigoljufali manj

Tudi v zadnjih julijskih dneh so bili spletni goljufi uspešni pri prepričevanju slovenskih žrtev o pozabljenih denarnicah s kriptosredstvi ali dobički. Neko žensko z območja Rogaške Slatine je goljuf pregovorili, da ima na kriptoračunu 6500 evrov in da ji bo pomagal pri prenosu sredstev. Na koncu je ostala brez 24 tisočakov.

Na generalni policijski upravi pojasnjujejo, da so letos do 28. julija prejeli okoli 1500 prijav zaradi spletnih goljufij, kar je primerljivo z lanskim letom. Manjša pa je letos škoda.