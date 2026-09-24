Spletno nasilje je dolgotrajno in globoko

Na začetku šolskega leta je A1 oziroma njihov program Spletne brihte organiziral konferenco za učitelje, ravnatelje ter druge pedagoške delavce, imenovano Na varni strani zaslona. Poudarek je bil na medvrstniškem nasilju – tako na zaslonih kot v resničnem svetu.

Že v uvodnem nagovoru je gostitelj, predsednik uprave A1 Dejan Turk poudaril: »Vsaka nova tehnologija je tako dobra, kot je dober način, na katerega jo uporabimo.« Psiholog in predstojnik Centra za pozitivno psihologijo ter pisatelj Kristjan Musek Lešnik je opozoril, da pri samih mehanizmih ni zelo velike razlike med spletnim ali fizičnim nasiljem: »Tista stvar, ki pravzaprav zavira nasilje, je zanesljivo empatija. Več ko imamo empatije, težje smo nasilni do drugih.«