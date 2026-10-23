Deset let urgentnega centra, deset let istih težav

Splošna bolnišnica Celje je organizirala posvet o zdravstveni oskrbi v celjski regiji. Od odprtja Urgentnega centra Celje pred desetimi leti poslušamo, da zastoje na urgenci povzročajo obiski pacientov iz celotne regije, ki sploh niso urgentni. Poleg tega jim primanjkuje tudi kadra, ker se v enoto za hitre preglede ne vključujejo zdravniki s primarne ravni iz celotne regije, čeprav to zahteva zakonodaja. Tako morajo tudi nenujne paciente pregledovati specialisti, namesto da bi se ukvarjali s krajšanjem čakalnih dob.

Vključevanje vseh je mogoče narediti takoj z uveljavitvijo zakonodaje, je jasen direktor SB Celje Dragan Kovačić: »Ta nalaga vsakemu, ki ima licenco, da sodeluje pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči oziroma dežurne službe v sklopu neprekinjenega zdravstvenega varstva. Žalostno je, da moramo to uveljavljati prek zakonskih predpisov, ko je vendar jasno, da vsak od nas, ki nosi to uniformo, mora prispevati k 24-urni oskrbi prebivalcev. Upam, da se ne bo zgodilo tako, kot se je pri nas, kjer je specialist popoldne pripeljal svojega otroka, ki je bil hudo bolan, in tako uvidel, da ljudje zbolevajo tudi popoldne. Potem se je ta radiolog zaposlil pri nas.«